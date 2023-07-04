Получивший миллион от Лепса боец Веном обманным манёвром подбил Leopard

Певец Григорий Лепс лично встретился с российским бойцом для вручения миллиона за подбитый танк Leopard, но в кадре не захотел появляться. Об этом рассказал депутат ЛНР Виталий Кишкинов, который сделал это от лица артиста, отметив, что для военных ВС РФ это рутинная работа — уничтожать технику противника.

"Вышли на охоту, подкараулили. Провели сначала артподготовку. Получается, что ввели этим (танкистов ВСУ. — прим. Лайфа) в заблуждение. А потом сработали по "Леопарду", — уточнил детали операции Кишкинов в беседе с kp.ru.

Депутат также раскрыл секрет, что хотя на видео вручения денег не видно Лепса, однако он там присутствовал, чтобы лично поздравить военнослужащего с успехом. Но ввиду скромности показываться в кадре певец отказался. При этом музыкант сам вышел на связь с луганским депутатом и попросил разыскать героя. К слову, бойцу с позывным Веном 30 лет, и он служит в спецподразделении Минобороны РФ.