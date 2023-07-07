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7 июля, 05:37
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Ещё в одной стране отменён концерт Григория Лепса

В Узбекистане отменили концерт Григория Лепса

Концерт певца Григория Лепса в Ташкенте отменён. Выступление исполнителя в столице Узбекистана было запланировано на 23 октября. Мероприятие должно было пройти во Дворце "Дружбы народов", сообщается в телеграм-канале Министерства культуры республики.

"По техническим причинам концертная программа была перенесена", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что граждане, планировавшие посетить концерт певца, могут вернуть деньги за билеты.

Ранее сообщалось, что концерт Лепса отменили в Казахстане. Местные СМИ тогда писали, что отказаться от проведения мероприятия потребовали жители после того, как певец присоединился к инициативе платить по миллиону рублей за подбитый танк "Леопард". Позднее концерт Лепса отменили в Киргизии.

Лепс заплатил 1 млн рублей уничтожившему танк Leopard российскому бойцу

Лепс заплатил 1 млн рублей уничтожившему танк Leopard российскому бойцу

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Иван Косицын
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