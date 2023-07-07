Ещё в одной стране отменён концерт Григория Лепса

Концерт певца Григория Лепса в Ташкенте отменён. Выступление исполнителя в столице Узбекистана было запланировано на 23 октября. Мероприятие должно было пройти во Дворце "Дружбы народов", сообщается в телеграм-канале Министерства культуры республики.

"По техническим причинам концертная программа была перенесена", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что граждане, планировавшие посетить концерт певца, могут вернуть деньги за билеты.