Ещё в одной стране отменён концерт Григория Лепса
В Узбекистане отменили концерт Григория Лепса
Концерт певца Григория Лепса в Ташкенте отменён. Выступление исполнителя в столице Узбекистана было запланировано на 23 октября. Мероприятие должно было пройти во Дворце "Дружбы народов", сообщается в телеграм-канале Министерства культуры республики.
"По техническим причинам концертная программа была перенесена", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что граждане, планировавшие посетить концерт певца, могут вернуть деньги за билеты.
Ранее сообщалось, что концерт Лепса отменили в Казахстане. Местные СМИ тогда писали, что отказаться от проведения мероприятия потребовали жители после того, как певец присоединился к инициативе платить по миллиону рублей за подбитый танк "Леопард". Позднее концерт Лепса отменили в Киргизии.
ТАСС / Сергей Савостьянов