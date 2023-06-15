"Вступивший в ВСУ" Макс Барских спел перед украинцами на русском и угодил в грандиозный скандал

Украинский певец Макс Барских (Николай Бортник), заявивший осенью 2022 года о вступлении в ряды ВСУ , оказался в центре языкового скандала из-за песни на русском языке. Как пишет "Страна", заявление с просьбой проверить артиста написал некий житель Кременчуга Антон Кирпа, услышавший "крамольную" версию композиции "Берега" на концерте.

Сам певец никак это не комментировал, однако на следующем выступлении в Кропивницком он исполнил ту же песню на украинском.

После скандала свой протест против гонений из-за русского языка выразила украинская певица Слава Каминская. Она выложила в одной из социальных сетей 10-ю статью конституции Незалежной, в которой говорится о свободном использовании всех языков, в том числе русского, на территории страны. Позже в личной переписке с подписчиком артистка заявила, что не собирается возвращаться на родину, так как у её сограждан "всё сложно в головах".