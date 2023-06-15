"Вступивший в ВСУ" Макс Барских спел перед украинцами на русском и угодил в грандиозный скандал
На украинского певца Макса Барских написали заявление после русскоязычной песни
Макс Барских (Николай Бортник). Фото © VK / Макс Барских | Max Barskih
Украинский певец Макс Барских (Николай Бортник), заявивший осенью 2022 года о вступлении в ряды ВСУ, оказался в центре языкового скандала из-за песни на русском языке. Как пишет "Страна", заявление с просьбой проверить артиста написал некий житель Кременчуга Антон Кирпа, услышавший "крамольную" версию композиции "Берега" на концерте.
Макс Барских после скандала исполняет свою песню "Берега" на концерте в Кропивницком уже на украинском. Видео © Telegram / "Политика Страны"
Сам певец никак это не комментировал, однако на следующем выступлении в Кропивницком он исполнил ту же песню на украинском.
После скандала свой протест против гонений из-за русского языка выразила украинская певица Слава Каминская. Она выложила в одной из социальных сетей 10-ю статью конституции Незалежной, в которой говорится о свободном использовании всех языков, в том числе русского, на территории страны. Позже в личной переписке с подписчиком артистка заявила, что не собирается возвращаться на родину, так как у её сограждан "всё сложно в головах".
Напомним, что в начале СВО Макс Барских заявил, что больше никогда не вернётся, и оскорбил россиян. Он также запретил использовать свои песни в РФ, а ещё отказался возвращать покупателям деньги за билеты на отменённые концерты. Позже Бортник даже пытался петь на украинском, но ему аукнулись его антироссийские речи: без слушателей из России его трек "Чекай мене" провалился в рейтинге.