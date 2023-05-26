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26 мая, 10:57

Вайкуле позвала на свой фестиваль ненавидящего россиян Макса Барских

Лайма Вайкуле позвала украинских артистов на фестиваль "Рандеву" в Юрмале

Певица Лайма Вайкуле позвала на свой фестиваль "Рандеву" в Юрмале украинских артистов Alekseev (Никита Алексеев), Dorofeeva (Надежда Дорофеева) и скандального Макса Барских (Николай Бортник), который активно хейтил россиян.

"Будет Макс Барских. Он стал старше, конечно. Певец Alekseev. Надо ещё сказать про Надю Дорофееву из группы "Время и стекло". Сейчас у неё сольная карьера", — цитирует Вайкуле РИА "Новости".

Фестиваль пройдёт 28-30 июля в Юрмале. Ранее Вайкуле уже анонсировала выступление на "Рандеву" иноагентов Семена Слепакова* и Андрея Макаревича*.

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Напомним, что в начале спецоперации Макс Барских заявил, что больше никогда не вернётся, оскорбив страну и российских граждан, запретил использовать свои песни в России, а ещё отказался возвращать россиянам деньги за билеты на отменённые концерты. Позже Бортник даже пытался петь на украинском, но ему аукнулись его антироссийские речи: без пользователей из России его трек "Чекай мене" провалился в рейтинге.

* Внесены Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Обложка ©

ТАСС / Вадим Тараканов, © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Александра Вишнякова
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