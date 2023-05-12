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12 мая, 09:57

Вайкуле анонсировала выступление иноагентов Слепакова и Макаревича на своём фестивале

Семён Слепаков и Андрей Макаревич выступят на фестивале Вайкуле в Юрмале

Комик Семён Слепаков* и музыкант Андрей Макаревич* выступят на фестивале "Рандеву" в Юрмале, который организовала певица Лайма Вайкуле. Об этом она рассказала на ютуб-канале.

"Выступит Семён Слепаков, который остро всё замечает. Я просто влюблена в творчество Андрея Макаревича. А где его можно будет увидеть близко? На фестивале "Рандеву". Выдаю вам секреты фестиваля", — рассказала артистка.

Фестиваль пройдёт 28, 29 и 30 июля в Юрмале. Однако пока Слепаков и Макаревич не анонсировали своё выступление на "Рандеву".

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Напомним, в сентябре 2022 года Минюст РФ признал Андрея Макаревича иноагентом. В тот раз в соответствующий перечень попали ещё другие физлица, а также СМИ. А Слепакова включили в реестр иноагентов в апреле 2023 года.

* Внесены Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Светлана Оперук
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