Вайкуле анонсировала выступление иноагентов Слепакова и Макаревича на своём фестивале

Комик Семён Слепаков* и музыкант Андрей Макаревич* выступят на фестивале "Рандеву" в Юрмале, который организовала певица Лайма Вайкуле. Об этом она рассказала на ютуб-канале.

"Выступит Семён Слепаков, который остро всё замечает. Я просто влюблена в творчество Андрея Макаревича. А где его можно будет увидеть близко? На фестивале "Рандеву". Выдаю вам секреты фестиваля", — рассказала артистка.

Фестиваль пройдёт 28, 29 и 30 июля в Юрмале. Однако пока Слепаков и Макаревич не анонсировали своё выступление на "Рандеву".

Напомним, в сентябре 2022 года Минюст РФ признал Андрея Макаревича иноагентом. В тот раз в соответствующий перечень попали ещё другие физлица, а также СМИ. А Слепакова включили в реестр иноагентов в апреле 2023 года.