Шахназаров выложил "фотокомпромат" на Лайму Вайкуле после критики Дня Победы и Shaman

Российский журналист Михаил Шахназарова репостнул архивное фото, на котором изображена латвийская певица Лайма Вайкуле в один из прошлых Дней Победы. Так он разоблачил её ложь о празднике и грубые высказывания в адрес певца Shaman (Ярослав Дронов).

Как утверждается, оно было сделано несколько лет назад. В кадре артистка находится в окружении актёра Леонида Ярмольника и певца Александра Буйнова. Судя по выражению лица, она рада важной для каждого россиянина дате.