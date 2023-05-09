Шахназаров выложил "фотокомпромат" на Лайму Вайкуле после критики Дня Победы и Shaman
Шахназаров опубликовал "компрометирующее" Лайму Вайкуле фото со Дня Победы
Лайма Вайкуле. Фото © ТАСС / Александров Михаил
Российский журналист Михаил Шахназарова репостнул архивное фото, на котором изображена латвийская певица Лайма Вайкуле в один из прошлых Дней Победы. Так он разоблачил её ложь о празднике и грубые высказывания в адрес певца Shaman (Ярослав Дронов).
Лайма Вайкуле празднует День Победы. Фото © Telegram / Клуб "Лев Щаранский"
Как утверждается, оно было сделано несколько лет назад. В кадре артистка находится в окружении актёра Леонида Ярмольника и певца Александра Буйнова. Судя по выражению лица, она рада важной для каждого россиянина дате.
Напомним, опубликованные кадры идут вразрез с высказываемой Вайкуле позицией. Так, она усомнилась в ценности памятников советским воинам и заявила, что Россия приватизировала День Победы и русский язык. После этого общественники из движения "Зов народа" обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить Вайкуле на предмет нарушения статьи "Реабилитация нацизма".