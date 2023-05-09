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9 мая, 14:30

Шахназаров выложил "фотокомпромат" на Лайму Вайкуле после критики Дня Победы и Shaman

Шахназаров опубликовал "компрометирующее" Лайму Вайкуле фото со Дня Победы

<p>Лайма Вайкуле. Фото © ТАСС / Александров Михаил</p>

Лайма Вайкуле. Фото © ТАСС / Александров Михаил

Российский журналист Михаил Шахназарова репостнул архивное фото, на котором изображена латвийская певица Лайма Вайкуле в один из прошлых Дней Победы. Так он разоблачил её ложь о празднике и грубые высказывания в адрес певца Shaman (Ярослав Дронов).

Лайма Вайкуле празднует День Победы. Фото © Telegram / Клуб "Лев Щаранский"

Лайма Вайкуле празднует День Победы. Фото © Telegram / Клуб "Лев Щаранский"

Как утверждается, оно было сделано несколько лет назад. В кадре артистка находится в окружении актёра Леонида Ярмольника и певца Александра Буйнова. Судя по выражению лица, она рада важной для каждого россиянина дате.

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Напомним, опубликованные кадры идут вразрез с высказываемой Вайкуле позицией. Так, она усомнилась в ценности памятников советским воинам и заявила, что Россия приватизировала День Победы и русский язык. После этого общественники из движения "Зов народа" обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить Вайкуле на предмет нарушения статьи "Реабилитация нацизма".

Матвей Константинов
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