В Госдуме заинтересовались имуществом Вайкуле в России после скандала с памятниками ВОВ

Первый зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко согласилась с предложением запретить въезд в Россию латвийской певице Лайме Вайкуле. В беседе с "Лентой.ру" парламентарий также отметила, что нужно проверить, нет ли у артистки имущества в РФ.

"Я совершенно поддерживаю то, что её надо проверить по статье и запретить ей въезд в Россию. Ещё нужно посмотреть, нет ли у неё имущества тут", — сказала Драпеко.