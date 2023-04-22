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Опубликовано 22 апреля 2023, 14:04
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В Госдуме заинтересовались имуществом Вайкуле в России после скандала с памятниками ВОВ

Депутат Госдумы Драпеко поддержала идею запретить певице Вайкуле въезд в Россию

Первый зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко согласилась с предложением запретить въезд в Россию латвийской певице Лайме Вайкуле. В беседе с "Лентой.ру" парламентарий также отметила, что нужно проверить, нет ли у артистки имущества в РФ.

"Я совершенно поддерживаю то, что её надо проверить по статье и запретить ей въезд в Россию. Ещё нужно посмотреть, нет ли у неё имущества тут", — сказала Драпеко.

Напомним, ранее общественники из движения "Зов народа" обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить Вайкуле на предмет нарушения статьи "Реабилитация нацизма". Также активисты призвали запретить ей въезд в страну. Причиной стало скандальное высказывание Вайкуле о мемориалах воинам, павшим в Великой Отечественной войне.

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ТАСС / Михаил Александров

Никита Никонов
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