В Госдуме заинтересовались имуществом Вайкуле в России после скандала с памятниками ВОВ
Депутат Госдумы Драпеко поддержала идею запретить певице Вайкуле въезд в Россию
Первый зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко согласилась с предложением запретить въезд в Россию латвийской певице Лайме Вайкуле. В беседе с "Лентой.ру" парламентарий также отметила, что нужно проверить, нет ли у артистки имущества в РФ.
"Я совершенно поддерживаю то, что её надо проверить по статье и запретить ей въезд в Россию. Ещё нужно посмотреть, нет ли у неё имущества тут", — сказала Драпеко.
Напомним, ранее общественники из движения "Зов народа" обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить Вайкуле на предмет нарушения статьи "Реабилитация нацизма". Также активисты призвали запретить ей въезд в страну. Причиной стало скандальное высказывание Вайкуле о мемориалах воинам, павшим в Великой Отечественной войне.
ТАСС / Михаил Александров