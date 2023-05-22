"Конченая идиотка": Актёра Пашутина задела до глубины души крамола Лаймы Вайкуле о героях ВОВ

Народный артист РФ Александр Пашутин обвинил певицу Лайму Вайкуле в незнании истории из-за призыва сносить памятники советским солдатам и сказал, что ему, как "ребёнку войны", невыносимо слушать из её уст чушь про героев ВОВ.

"Она конченая идиотка, безграмотная, совершенно не знает истории. Может, у неё есть одна октава в голосе. Но больше у неё ничего нет, особенно ума! Слова этой дуры про памятник советскому солдату я даже не желаю комментировать. Одно только скажу: если бы Советский Союз не победил фашистов, её и на свете бы не было", — объяснил Пашутин в беседе с aif.ru во время Открытого российского фестиваля патриотического кино "Малая земля" в Новороссийске.