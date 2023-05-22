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22 мая, 11:03

"Конченая идиотка": Актёра Пашутина задела до глубины души крамола Лаймы Вайкуле о героях ВОВ

Актёр Пашутин назвал Вайкуле "конченой идиоткой" за оскорбления советских солдат

<p>Лайма Вайкуле и Александр Пашутин. Обложка © ТАСС / Александр Щербак, © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Лайма Вайкуле и Александр Пашутин. Обложка © ТАСС / Александр Щербак, © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Народный артист РФ Александр Пашутин обвинил певицу Лайму Вайкуле в незнании истории из-за призыва сносить памятники советским солдатам и сказал, что ему, как "ребёнку войны", невыносимо слушать из её уст чушь про героев ВОВ.

"Она конченая идиотка, безграмотная, совершенно не знает истории. Может, у неё есть одна октава в голосе. Но больше у неё ничего нет, особенно ума! Слова этой дуры про памятник советскому солдату я даже не желаю комментировать. Одно только скажу: если бы Советский Союз не победил фашистов, её и на свете бы не было", объяснил Пашутин в беседе с aif.ru во время Открытого российского фестиваля патриотического кино "Малая земля" в Новороссийске.

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Напомним, Вайкуле заявила, что не понимает людей, которые преклоняют голову перед мемориалами павших в Великой Отечественной войне. По её словам, это просто памятники, а не места захоронения, они "не имеют художественной ценности", а Латвия вправе сносить их, так как они стоят на её территории. Вайкуле также предложила с пониманием отнестись к пособникам немецких фашистов из других стран, в частности из Прибалтики.

Татьяна Миссуми
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