"Читай-город" может нарваться на проверку Генпрокуратуры и СК из-за книг иноагентов
"Ветераны России" требуют проверить "Читай-город" из-за продажи книг иноагентов
Общероссийское общественное движение "Ветераны России" просит проверить сеть магазинов "Читай-город" в связи с продажей книг авторов-иноагентов. Соответствующее обращение, которое было направлено в адрес Генпрокуратуры РФ и Следственного комитета, есть в распоряжении Лайфа.
В нём указывается, что в магазинах сети, в том числе на Манежной площади, всего в нескольких минутах от Кремля, до сих пор можно найти книги, написанные иноагентами, которые осуждают спецоперацию, президента России и открыто поддерживают Украину.
"Сегодня мы сталкиваемся с неприемлемой ситуацией, когда произведения иностранных агентов, открыто осуждающих нашу страну, поддерживающих врагов и даже оскорбляющих нашего президента, продолжают свободно продаваться на полках книжных магазинов", — заявил председатель движения, доброволец СВО Ильдар Резяпов.
По его словам, нельзя допустить, чтобы молодое поколение подвергалось влиянию таких авторов, нарушающих национальную безопасность и подрывающих патриотический дух. Резяпов считает необходимым поддерживать писателей и художников, которые возвышают Россию, вдохновляют своими творениями и способствуют укреплению.
Ранее бизнесмен Виктор Бут заявил Лайфу, что российские законы об иноагентах слишком либеральные. По его словам, на Западе такие обвинения могут грозить отъёмом имущества и реальным тюремным сроком.