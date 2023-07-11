"Читай-город" может нарваться на проверку Генпрокуратуры и СК из-за книг иноагентов

Общероссийское общественное движение "Ветераны России" просит проверить сеть магазинов "Читай-город" в связи с продажей книг авторов-иноагентов. Соответствующее обращение, которое было направлено в адрес Генпрокуратуры РФ и Следственного комитета, есть в распоряжении Лайфа.

В нём указывается, что в магазинах сети, в том числе на Манежной площади, всего в нескольких минутах от Кремля, до сих пор можно найти книги, написанные иноагентами, которые осуждают спецоперацию, президента России и открыто поддерживают Украину.

"Сегодня мы сталкиваемся с неприемлемой ситуацией, когда произведения иностранных агентов, открыто осуждающих нашу страну, поддерживающих врагов и даже оскорбляющих нашего президента, продолжают свободно продаваться на полках книжных магазинов", — заявил председатель движения, доброволец СВО Ильдар Резяпов.

По его словам, нельзя допустить, чтобы молодое поколение подвергалось влиянию таких авторов, нарушающих национальную безопасность и подрывающих патриотический дух. Резяпов считает необходимым поддерживать писателей и художников, которые возвышают Россию, вдохновляют своими творениями и способствуют укреплению.