Регион

Уведомления отключены

11 июля, 05:11

"Читай-город" может нарваться на проверку Генпрокуратуры и СК из-за книг иноагентов

"Ветераны России" требуют проверить "Читай-город" из-за продажи книг иноагентов

Общероссийское общественное движение "Ветераны России" просит проверить сеть магазинов "Читай-город" в связи с продажей книг авторов-иноагентов. Соответствующее обращение, которое было направлено в адрес Генпрокуратуры РФ и Следственного комитета, есть в распоряжении Лайфа.

В нём указывается, что в магазинах сети, в том числе на Манежной площади, всего в нескольких минутах от Кремля, до сих пор можно найти книги, написанные иноагентами, которые осуждают спецоперацию, президента России и открыто поддерживают Украину.

Верховный суд запретил иноагентам быть наблюдателями на выборах в России

Верховный суд запретил иноагентам быть наблюдателями на выборах в России

"Сегодня мы сталкиваемся с неприемлемой ситуацией, когда произведения иностранных агентов, открыто осуждающих нашу страну, поддерживающих врагов и даже оскорбляющих нашего президента, продолжают свободно продаваться на полках книжных магазинов", — заявил председатель движения, доброволец СВО Ильдар Резяпов.

По его словам, нельзя допустить, чтобы молодое поколение подвергалось влиянию таких авторов, нарушающих национальную безопасность и подрывающих патриотический дух. Резяпов считает необходимым поддерживать писателей и художников, которые возвышают Россию, вдохновляют своими творениями и способствуют укреплению.

В Минцифры предложили отправить плату за контент иноагентов на спецсчёт

В Минцифры предложили отправить плату за контент иноагентов на спецсчёт

Ранее бизнесмен Виктор Бут заявил Лайфу, что российские законы об иноагентах слишком либеральные. По его словам, на Западе такие обвинения могут грозить отъёмом имущества и реальным тюремным сроком.

Обложка ©

Wikipedia

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Политика России
  • Политика
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров