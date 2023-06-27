Верховный суд запретил иноагентам быть наблюдателями на выборах в России

Лица, признанные Минюстом иностранными агентами, не имеют права выступать наблюдателями на выборах в России. Об этом говорится в постановлении пленума Верховного суда.

Иноагенты не вправе участвовать в любых избирательных кампаниях и влиять каким-либо образом на итоги голосования. Как подчеркнул суд, они не могут "осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов".

"С учётом этого лицо, имеющее статус иностранного агента, не может являться наблюдателем на выборах, референдуме", — резюмируется в тексте.

Напомним, начиная с прошлого года Минюст пополняет список иноагентов. Недавно туда попали доцент МГУ и экс-кандидат в Госдуму от КПРФ Михаил Лобанов*, а также бизнесмен и бывший вице-президент ЮКОСа Леонид Невзлин.* Они выступали против спецоперации, поддерживали киевский режим и распространяли недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях.