Минюст признал иноагентами бизнесмена Невзлина и доцента МГУ Лобанова

В список иноагентов включены доцент МГУ, экс-кандидат в Госдуму от КПРФ Михаил Лобанов* и бизнесмен, бывший вице-президент ЮКОСа Леонид Невзлин, сообщается на сайте Минюста России.

"С. Лобанов принимал участие в создании для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов, выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике", — говорится в сообщении ведомства.

Также реестр пополнили бывший петербургский муниципальный депутат Виталий Боварь*, научный журналист Илья Колмановский*, депутат Мосгордумы VII созыва от КПРФ Евгений Ступин*, экс-председатель пермского "Мемориала"** Роберт Латыпов*. Кроме того, иноагентами признаны "Движение сознательных отказчиков"* с его руководителем Александром Беликом* и комьюнити-центр "Действие"*.

Основанием стало то, что вышеперечисленные лица и организации получали финансирование из-за рубежа, выступали против СВО, а также заявляли о поддержке киевского режима.

Ранее Виктор Бут заявил Лайфу, что российские законы об иноагентах слишком либеральные. По его словам, на Западе такие обвинения могут грозить отъёмом имущества и реальным заключением.