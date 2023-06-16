Виктор Бут заявил Лайфу, что российские законы об иноагентах слишком либеральные

Виктор Бут заявил Лайфу, что считает российское законодательство об иностранных агентах слишком либеральным. По его словам, на Западе такие обвинения могут грозить отъёмом имущества и реальным заключением.

Виктор Бут назвал либеральным российское законодательство об иноагентах. Видео © LIFE

"У нас очень это всё либерально. <...> Извините, ну назвали иноагентом, но ФСБ не приезжает, не арестовывает человека. [Его] не закрывают и не отбирают всё что есть", — сказал он.

Бут отметил, что не предлагает принимать те же меры в России. В случае же попыток иностранными агентами вернуться и оспорить свой статус он считает нужным рассматривать каждый случай отдельно, а им — подкреплять свою позицию реальными делами.