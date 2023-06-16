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16 июня, 07:08

Монеточку оштрафовали на 30 тысяч рублей

Суд оштрафовал певицу Монеточку на 30 тысяч за отсутствие маркировки иноагента

<p>Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Суд оштрафовал певицу Монеточку (Елизавету Гырдымову*) на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента на её YouTube-канале.

В Роскомнадзоре рассказали, что пытались связаться с представителями артистки, но безрезультатно. По данным Лайфа, сегодня также планируется составить протокол в связи с отсутствием маркировки в её телеграм-канале.

В СФ назвали грязной накипью Монеточку, выкрикивающую со сцены проукраинские лозунги

В СФ назвали грязной накипью Монеточку, выкрикивающую со сцены проукраинские лозунги

Напомним, Монеточку признали иностранным агентом в январе 2023 года. Этому предшествовало выкрикивание ей проукраинских лозунгов на концерте в Литве. В мае артистку уже штрафовали за отсутствие маркировки.

* Признана иностранным агентом.

Матвей Константинов
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