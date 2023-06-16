Монеточку оштрафовали на 30 тысяч рублей
Суд оштрафовал певицу Монеточку на 30 тысяч за отсутствие маркировки иноагента
Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Суд оштрафовал певицу Монеточку (Елизавету Гырдымову*) на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента на её YouTube-канале.
В Роскомнадзоре рассказали, что пытались связаться с представителями артистки, но безрезультатно. По данным Лайфа, сегодня также планируется составить протокол в связи с отсутствием маркировки в её телеграм-канале.
Напомним, Монеточку признали иностранным агентом в январе 2023 года. Этому предшествовало выкрикивание ей проукраинских лозунгов на концерте в Литве. В мае артистку уже штрафовали за отсутствие маркировки.
* Признана иностранным агентом.