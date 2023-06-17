В Минцифры предложили отправить плату за контент иноагентов на спецсчёт

Минцифры РФ предложило отправлять на спецсчета отчисления за воспроизведение контента авторов-иноагентов, которые имеют административную статью за фейки о ВС РФ. С таким заявлением выступил глава ведомства Максут Шадаев.

"Отчисления, которые российские аудиовизуальные платформы выплачивают за их воспроизведение, мы будем зачислять на спецсчета. Такое решение предлагается принять по иноагентам, которые имеют уже административную ответственность за фейки о действии Вооружённых сил РФ", — отметил он в беседе с журналистами в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Шадаев добавил, что деньги будут удерживать для разбирательства, так как лейблы по-разному договариваются с авторами. Поэтому сначала средства направляются на специальный счёт, затем компания покажет, какую часть планировалось отправить иноагентам. Глава Минцифры уточнил, что эти средства и будут замораживаться на спецсчёте. В министерстве также хотят ввести запрет на размещение рекламы у таких иностранных агентов.