Почему звёзды, сбежавшие от СВО, опускаются до продажи исподнего белья Оглавление Илья Прусикин*: продаёт трусы и носит юбки Татьяна Лазарева* и Екатерина Шульман* — продают платки, книги и штопор Моргенштерн* выставил на аукцион украшения с шеи Дарья Серенко* — погребальные кокошники Варвара Турова готова выгуливать собак и чистить унитазы Либеральная тусовка и звёзды, сделавшие ставку на Запад, спустя полтора года СВО готовы чистить унитазы за деньги и распродавать собственные трусы. 27274 27274 Релоканты ожидали найти за границей рай, но действительность оказалась суровой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iliya_and_irina_fanfik / lazarevatut / morgen_shtern / barbieturova / kshn

Пересечь границу и тут же вылить ушат грязи на оставшихся в стране друзей и сослуживцев — такое поведение было нормой среди уехавших от СВО ещё вчера. Релоканты ожидали найти за границей рай, но действительность оказалась суровой. Через полтора года покинувшие Россию звёзды вдруг обнаружили, что жизнь за границей требует больших трат, чем они предполагали: тут невкусная еда, неудобный сервис, а главное — дорого. Лайф сделал подборку вчерашних "звёзд", которые вынуждены продавать личные вещи, чтобы свести концы с концами.

Илья Прусикин*: продаёт трусы и носит юбки

Список открывает сбежавший на Запад солист распавшейся группы Little BIG Илья Прусикин*. Вот уже полгода как иноагент Прусикин* с супругой распродают "последние" носки и трусы. К счастью для поклонников, бельё всё-таки новое, не ношенное, ведь сбежавший солист группы пытался создать в России собственную линию одежды. Вот её остатки теперь и просят выкупить фанатов его доверенные лица.

Популярность господина Прусикина в последнее время упала, и даже предательство родной страны не смогло поддержать её. Видео © T.me / PUTIN TG TEAM

Самого "гения попсы" иногда видят выступающим на небольших площадках в США. Правда, популярность господина Прусикина* в последнее время упала, и даже предательство родной страны не смогло поддержать её. Чтобы заработать на жизнь, музыкант вынужден выступать в женских платьях. На видео в Интернете публика довольна и улюлюкает: очевидно, вид Прусикина* в платье с рюшами ей нравится.

Татьяна Лазарева* и Екатерина Шульман* — продают платки, книги и штопор

Татьяна Лазарева уехала в Испанию. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lazarevatut

Совсем на мели оказалась иноагент актриса Татьяна Лазарева*. Она уехала в Испанию, но не рассчитала, что для жизни в этой европейской стране нужны хорошие доходы. И вот теперь тоскующая по вниманию зрителей актриса устраивает интернет-аукцион, распродавая личные вещи, среди которых — игрушка-петушок идейно правильного раскраса (синий с жёлтым), шарфик, рамочка из ракушек, как слезливо заявила актриса, "созданная её собственными руками", штопор и книги из собственной библиотеки, в том числе с автографами таких же иноагентов, как и она сама. Кроме того, Лазарева хочет распрощаться с перстнем, кружкой и картинами.

Кроме этих незамысловатых вещей на аукционе рассчитывают сбыть картину израильского художника Саши Галицкого, постер Миши Маркера и даже платок с лазаревского плеча. "По секрету" Лазарева* сообщила своим подписчикам, что на аукционе будет "кое-что" и от журналистки Екатерины Шульман* — ещё одного иноагента. Интересно, Шульман* решила поддержать подругу? Или у неё тоже наступили трудные времена и приходится распродавать всё, что увезено с собой в чемодане? Чтобы привлечь внимание к аукциону, Татьяна Лазарева даже лижет предметы. Наверное, надеется, что так они будут стоить дороже.

Моргенштерн* выставил на аукцион украшения с шеи

Не лучшие времена переживает и рэпер Моргенштерн*. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / morgen_shtern

Не лучшие времена переживает и рэпер Моргенштерн*. Он тоже устроил аукцион с распродажей своих драгоценностей. В России он хвастался дорогими автомобилями, недвижимостью за 160 миллионов и бриллиантами.

Несмотря на то что пиар-агенты по-прежнему продвигают рэпера как кумира миллионов, дела у него идут не так радужно, как хотелось бы. Он попытался дать концерт за рубежом, но первое же выступление в Литве провалилось: 25-летнего рэпера освистали. В начале 2023 года музыкант в Интернете просил подписчиков о материальной поддержке и распродавал бриллиантовые украшения. Он демонстрировал фанатам личные вещи, с которыми был готов расстаться.

Среди них были калькулятор, инкрустированный "брюликами", и ожерелья из платины и бриллиантов. Алишер приглашал поклонников ознакомиться с предметами "вживую" в одном из магазинов Дубая, куда он сдал вещи для продажи. Музыкант уверял, что купить их можно, находясь в любой точке мира, и клялся, что магазин без проблем доставит их туда, куда укажет покупатель. Своих фанатов рэпер по-прежнему называет "животными", однако ему уже приходится напоминать им, кто он такой: "Я написал "Кадиллак", вот это вот: бум-бум — бу-бу бум!"

Дарья Серенко* — погребальные кокошники

А вот сторонница нетрадиционных отношений феминистка Дарья Серенко* сначала устроила распродажу и лишь затем стала иноагентом. Возглавляющая некие феминистические организации активистка решила зимой 2023 года распродавать в Сети подобия кокошников, пародирующие погребальную ленту, на которых было написано: "Забугорный агент". Правда, кокошники принадлежали не самой Дарье, а были подарены неким спонсором, очевидно заокеанским. Разумеется, с началом СВО феминистка покинула Россию и теперь пишет посты в "Телеграме", где рассказывает, как тоскует по стране и как желает ей стать "пеплом".

Варвара Турова готова выгуливать собак и чистить унитазы

Варвара Турова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / barbieturova

Ещё до СВО закрылось в Москве знаменитое кафе "Дети райка". Его владелица актриса Варвара Турова уехала в Европу и вывесила на своих аватарках в соцсетях украинский флаг. Однако с распростёртыми объятиями дамочку на Западе никто не ждал. Уже к концу лета 2022 года ресторатор и актриса делилась с подписчиками своим тяжёлым положением и заявляла о готовности работать "кем угодно": "Я готова работать в любой европейской дыре, в третьесортном театрике. Я могу работать даже почти бесплатно, но мне нужен легальный способ задержаться в Европе. Я могу тут провести не более 90 дней, и они уже заканчиваются, и что я буду делать дальше?" Варвара была готова работать продюсером, SMM, выгуливать собак и убирать в доме.

Похоже, о Варваре Туровой в последнее время вспоминает только журналист Олег Кашин*, назвавший экс-рестораторшу в одном из своих коротких видеороликов предметом вечного ландшафта. Напомним, Кашин* живёт в Лондоне уже много лет, и если до начала СВО он пытался упоминать о себе как о патриоте в изгнании, то с 24 февраля осознал, что усидеть на двух стульях не получится, и раскритиковал российскую спецоперацию на Украине.

Похоже, о Варваре Туровой в последнее время вспоминает только журналист Олег Кашин*. Видео © T.me / kashinguru

Распродавать имущество вынуждены не только бывшие российские знаменитости, но и простые граждане России, "понауехавшие" за границу из-за СВО. Например, в Турции случилась беспрецедентная распродажа мебели и предметов интерьера. Дело в том, что российские граждане, массово въехавшие в эту страну в 2022 году, стали скупать и брать в аренду квартиры без мебели, ожидая, что сейчас-то они с уютом устроятся в новой стране и обставят жильё по своему вкусу.

Но не тут-то было! Через некоторое время турки стали массово отказывать сбежавшим россиянам в виде на жительство, а следовательно, и в работе, ведь без ВНЖ в Турции никуда не устроишься. Эмигрантам пришлось по дешёвке распродавать накупленное добро и перебираться в другие страны.

* Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов.

Авторы Александр Лаврентьев