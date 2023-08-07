Хлеб всему голова, или почему в СССР всё ели вприкуску с булкой

Хлеб — это не просто еда. Это целая культура, которая была неразрывно связана с жизнью людей в СССР. В те времена батон был не просто доступен, он был основой питания и символом национальной культуры.

История хлеба в СССР

Почему в СССР всё ели с хлебом? Фото © ТАСС / Валентин Кунов

С начала XX века хлеб стал неотъемлемой частью жизни людей в СССР. Первые государственные хлебопекарни появились уже в 1920-х годах, когда страна переходила на социалистический лад. В годы Великой Отечественной войны хлеб стал основой питания для многих солдат и жителей территорий тыла.

Какой был хлеб в СССР

В СССР хлеб был дешёвым. Белый оказывался доступен практически всем гражданам, несмотря на низкие доходы. Цена на хлеб была контролируемой государством и не поднималась регулярно. Например, в 60-х одна буханка белого стоила 14 копеек. Несмотря на это, качество батона не всегда было идеальным. Однако в конце 1980-х годов стали появляться хлебопекарни, где изготавливались разнообразные сорта хлеба, в том числе и более качественные мучные изделия. Но и цены на него не регламентировались.

Почему хлеб в СССР был вкуснее

Сколько стоила буханка хлеба в СССР. Фото © ТАСС / Семен Майстерман

Хлеб в СССР выпекали из натуральных ингредиентов и без использования искусственных добавок. Это делало советский батон или булку более вкусными и полезными. Кроме того, многие люди пекли хлеб дома, что давало возможность добавлять в него свои любимые ингредиенты и создавать уникальный вкус.

Почему в Советском Союзе всё ели с хлебом

Хлеб был основным продуктом питания в СССР, так как он был дешёвым и питательным. Большинство граждан не имели возможности позволить себе другие продукты, поэтому батон был основным компонентом приёма пищи. Но это не единственная причина: в культуре СССР хлеб играл важную роль — и многие традиционные блюда просто было принято есть именно с хлебом.