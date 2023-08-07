Испанцы сошлись в массовом гипнотическом хороводе под песню "Валенки" в Валенсии

В Валенсии на набережной Патакона испанцев заметили за хороводом под русскую песню "Валенки, валенки прячет моя маменька". Видео оказалось в распоряжении Лайфа.

Испанцы танцуют под песню "Валенки". Видео © LIFE

На кадрах жители Испании прямо на берегу моря установили колонку и под узнаваемые русские напевы сошлись в хороводе. Необычное представление вызвало интерес у прохожих, которые останавливаются, аплодируют, пытаются подпевать.