Испанцы сошлись в массовом гипнотическом хороводе под песню "Валенки" в Валенсии
В Валенсии на набережной Патакона испанцев заметили за хороводом под русскую песню "Валенки, валенки прячет моя маменька". Видео оказалось в распоряжении Лайфа.
Испанцы танцуют под песню "Валенки". Видео © LIFE
На кадрах жители Испании прямо на берегу моря установили колонку и под узнаваемые русские напевы сошлись в хороводе. Необычное представление вызвало интерес у прохожих, которые останавливаются, аплодируют, пытаются подпевать.
Ранее главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Гильермо Абаскаль рассказал, что провёл отпуск в России. Испанский специалист вместе с семьёй отдыхал в месте, расположенном в 70 километрах от стадиона красно-белых.
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