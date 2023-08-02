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2 августа, 07:56

Захарова уличила Киев в нацизме после планов ввести штрафы за прослушивание музыки на русском

Захарова: Законопроект о песнях на русском показал нацистскую сущность Украины

У власти в Киеве оказались "люди с болезненным сознанием", и принятием законопроекта о запрете песен на русском языке они демонстрируют свою нацистскую сущность. Об этом в эфире своей авторской программы заявила на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается Европы и вот этого либерального пространства, так они на этом себя отстроили с точки зрения современной идеологии: толерантность ко всему, делай что хочешь, выражай себя. Но для меня это (законопроект о песнях на русском. — Прим. Лайфа) — чёткий сигнал о нацистской сущности киевского режима", отметила дипломат.

Представитель МИД добавила, что сегрегация людей по национальному признаку и попытки запретить даже думать на родном языке — это всё признаки нацистской идеологии. Даже песни попали под этот каток, подчеркнула Захарова. По её словам, украинское руководство уверено, что имеет право "менять сознание людей, и делает это везде, где только можно". При этом либералы заняли "скотскую" позицию, не желая замечать те эксперименты, которые проводят на Украине с населением, указала представитель МИД.

На Украине произошёл очередной конфликт из-за песни на русском языке

На Украине произошёл очередной конфликт из-за песни на русском языке

Ранее Лайф писал, что законопроект о взыскании штрафов за прослушивание музыки на русском языке в общественных местах зарегистрирован в Верховной раде. Он предусматривает штрафы в размере от 300 до 500 не облагаемых налогом минимальных доходов граждан.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Татьяна Миссуми
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