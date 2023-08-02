Захарова уличила Киев в нацизме после планов ввести штрафы за прослушивание музыки на русском

У власти в Киеве оказались "люди с болезненным сознанием", и принятием законопроекта о запрете песен на русском языке они демонстрируют свою нацистскую сущность. Об этом в эфире своей авторской программы заявила на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается Европы и вот этого либерального пространства, так они на этом себя отстроили с точки зрения современной идеологии: толерантность ко всему, делай что хочешь, выражай себя. Но для меня это (законопроект о песнях на русском. — Прим. Лайфа) — чёткий сигнал о нацистской сущности киевского режима", — отметила дипломат.

Представитель МИД добавила, что сегрегация людей по национальному признаку и попытки запретить даже думать на родном языке — это всё признаки нацистской идеологии. Даже песни попали под этот каток, подчеркнула Захарова. По её словам, украинское руководство уверено, что имеет право "менять сознание людей, и делает это везде, где только можно". При этом либералы заняли "скотскую" позицию, не желая замечать те эксперименты, которые проводят на Украине с населением, указала представитель МИД.