На Украине произошёл очередной конфликт из-за песни на русском языке
В Киевской области произошла драка из-за песни "На теплоходе музыка играет"
В городе Белая Церковь Киевской области произошла драка из-за русской музыки. Об этом сообщает "Политика страны".
На Украине произошёл очередной конфликт из-за песни на русском языке. Видео © Telegram / "Политика страны"
Возмущение вызвала компания, отдыхавшая на улице под песню "На теплоходе музыка играет" Ольги Зарубиной. В итоге случилась потасовка, сопровождавшаяся матом и лаем собак. Несколько участников получили травмы средней тяжести. Полиция на заявления возмущённых песней на русском граждан не отреагировала.
А ранее Лайф сообщал, что депутаты Киевского городского совета приняли решение о запрете публичного использования русскоязычного культурного продукта. В частности, теперь запрещается исполнение песен и чтение книг на русском языке в общественных местах.
Кадр из видео Telegram / "Политика страны"