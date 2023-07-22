В городе Белая Церковь Киевской области произошла драка из-за русской музыки. Об этом сообщает "Политика страны".

На Украине произошёл очередной конфликт из-за песни на русском языке. Видео © Telegram / "Политика страны"

Возмущение вызвала компания, отдыхавшая на улице под песню "На теплоходе музыка играет" Ольги Зарубиной. В итоге случилась потасовка, сопровождавшаяся матом и лаем собак. Несколько участников получили травмы средней тяжести. Полиция на заявления возмущённых песней на русском граждан не отреагировала.