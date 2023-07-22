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22 июля, 20:03
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На Украине произошёл очередной конфликт из-за песни на русском языке

В Киевской области произошла драка из-за песни "На теплоходе музыка играет"

В городе Белая Церковь Киевской области произошла драка из-за русской музыки. Об этом сообщает "Политика страны".

На Украине произошёл очередной конфликт из-за песни на русском языке. Видео © Telegram / "Политика страны"

Возмущение вызвала компания, отдыхавшая на улице под песню "На теплоходе музыка играет" Ольги Зарубиной. В итоге случилась потасовка, сопровождавшаяся матом и лаем собак. Несколько участников получили травмы средней тяжести. Полиция на заявления возмущённых песней на русском граждан не отреагировала.

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А ранее Лайф сообщал, что депутаты Киевского городского совета приняли решение о запрете публичного использования русскоязычного культурного продукта. В частности, теперь запрещается исполнение песен и чтение книг на русском языке в общественных местах.

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Кадр из видео Telegram / "Политика страны"

Лариса Сафронова
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