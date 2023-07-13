В Киеве запретили петь и слушать русские песни в публичных местах

Депутаты Киевского городского совета приняли решение о запрете публичного использования русскоязычного культурного продукта. В частности, теперь запрещается публичное исполнение песен и чтение книг на русском языке в общественных местах.

"Киевский городской совет наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории города Киева. Такое решение было принято сегодня, 13 июля, на пленарном заседании II сессии Киевского городского совета ІХ созыва 71 депутатом", — сказано в сообщении горсовета.

Согласно документу, теперь в Киеве запрещено продавать книги, исполнять песни и ставить театральные и цирковые представления на русском языке. Кроме того, мораторий также распространяется на "объекты материальной и духовной культуры, имеющие художественное, историческое, этнографическое и научное значение".