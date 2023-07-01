Во Львовской области снесли третий за неделю советский памятник

Ещё один памятник времён СССР снесли во Львовской области на западе Украины, сообщил глава региона Максим Козицкий. По его словам, полностью лишились объектов советской эпохи уже шесть общин.

"Ещё один памятник советской пропаганды демонтировали в селе Угерско. В процессе декоммунизации во Львовской области полностью лишились объектов советской эпохи шесть общин – Давыдовская, Бисковицкая, Пустомытовская, Желтанецкая, Боринская и Стрелковская", — написал он в телеграм-канале.

К слову, это уже третий демонтированный советский монумент на этой неделе. Ранее были снесены памятники в селах Лисятичи и Кавско. Как добавил Козицкий, завершить процесс "декоммунизации" во Львовской области планируется до конца текущего года.