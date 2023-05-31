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31 мая, 11:30

Власти Львова "дерусифицировали" улицу Льва Толстого

Улицу Льва Толстого во Львове переименовали в честь священнослужителя Гузара

В украинском Львове "дерусифицировали" улицу Льва Толстого, сообщил губернатор региона Максим Козицкий. Теперь улица, которая когда-то была названа в честь знаменитого русского писателя, носит имя бывшего начальника украинской греко-католической церкви Любомира Гузара.

"С сегодняшнего дня во Львове нет улицы Льва Толстого. Теперь у нас есть улица блаженнейшего патриарха Любомира Гузара", — написал Козицкий в телеграм-канале.

Одесситы запретили переименовывать Суворовский район

Одесситы запретили переименовывать Суворовский район

Ранее Лайф сообщал, что в Киеве проспект Гагарина переименовали в честь первого украинского космонавта Леонида Каденюка. Также были переименованы бульвар Перова и проспект Освободителей.

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Freepik / EugenePetrunin

Наталья Исакова
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