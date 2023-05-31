Власти Львова "дерусифицировали" улицу Льва Толстого

В украинском Львове "дерусифицировали" улицу Льва Толстого, сообщил губернатор региона Максим Козицкий. Теперь улица, которая когда-то была названа в честь знаменитого русского писателя, носит имя бывшего начальника украинской греко-католической церкви Любомира Гузара.

"С сегодняшнего дня во Львове нет улицы Льва Толстого. Теперь у нас есть улица блаженнейшего патриарха Любомира Гузара", — написал Козицкий в телеграм-канале.