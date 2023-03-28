Прости нас, Юра: В Киеве переименовали проспект Гагарина
В Киеве проспект Гагарина переименовали в честь первого украинского космонавта
В Киеве переименовали проспект Юрия Гагарина. По решению совета города он получил название Леонида Каденюка — в честь первого и единственного украинского космонавта. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в телеграм-канале.
"Процесс дерусификации в Киеве продолжается. Киевсовет на сегодняшнем заседании переименовал ещё 16 улиц, переулков, проспектов и бульвар, названия которых связаны с Россией и советским прошлым", — говорится в сообщении.
Помимо проспекта Гагарина также были переименованы улица и площадь Льва Толстого, бульвар Перова, проспект Освободителей, улица Марины Цветаевой и Суздальская. Они получили названия в честь украинских деятелей, например генерал-лейтенанта Русской императорской армии гетмана Павла Скоропадского, художников Георгия Нарбута и Александры Экстер.
В украинской столице изменили названия уже 288 городских объектов и даже подумали о том, чтобы переименовать Россию в "Московию". Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать данный вопрос. При этом в России не оставили инициативу без ответа, например, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил новое название и для Украины — "Свинский Бандера-рейх", а представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это "нелепым курьёзом".
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