Песков назвал "нелепым курьёзом" идею Киева переименовать Россию в Московию
Идея Киева переименовать РФ в Московию — это нелепый курьёз, и относиться к таким инициативам можно только с улыбкой. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, подчеркнув, что наша страна, как бы кто бы её ни называл, останется великой державой.
"Это, наверное, относится к нелепым курьёзам, подобные сообщения и подобные решения. Много было шуток на этот счёт, не думаю, что нужно какие-то новые шутки отпускать. Ещё раз повторяю, можно только с улыбкой к этому относиться, РФ, как бы кто бы её ни называл, она останется великой державой, великой страной, и она останется Россией", — отметил представитель Кремля.
Напомним, ранее на Украине запустили петицию с просьбой переименовать Россию в "Московию", а "русский" — в "московский". Так как петиция преодолела порог в 25 тысяч голосов, президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать вопрос. В ответ на это зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев придумал для Украины новое название — "Свинский Бандера-рейх".
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