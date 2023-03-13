Песков назвал "нелепым курьёзом" идею Киева переименовать Россию в Московию

Идея Киева переименовать РФ в Московию — это нелепый курьёз, и относиться к таким инициативам можно только с улыбкой. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, подчеркнув, что наша страна, как бы кто бы её ни называл, останется великой державой.

"Это, наверное, относится к нелепым курьёзам, подобные сообщения и подобные решения. Много было шуток на этот счёт, не думаю, что нужно какие-то новые шутки отпускать. Ещё раз повторяю, можно только с улыбкой к этому относиться, РФ, как бы кто бы её ни называл, она останется великой державой, великой страной, и она останется Россией", — отметил представитель Кремля.