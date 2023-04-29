Одесситы запретили переименовывать Суворовский район

Жители Одессы выступили против переименования Суворовского района города в Пересыпский, пишет "Думская". В ходе электронного голосования вариант "за" выбрали 2782 горожанина, "против" — 2835 человек.

Однако также одесситы согласились переименовать Малиновский район в Хаджибейский: "за" выбрали 2751 человек, "против" — 1902 человека.

Оба района города были названы в честь советских полководцев — генералиссимуса Александра Суворова и маршала Родиона Малиновского.