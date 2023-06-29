Киев уличили в желании стереть память о Великой Победе из-за замены "Родины-матери" чебуреком

Власти Украины скорее одобрят памятник еде, лишь бы снести монументы советского периода, заявил в беседе с Лайфом политолог, член экспертного клуба "Дигория" Норат Аджамян. Таким образом он прокомментировал новость о том, что в украинском посёлке Брюховичи всерьёз обсуждают идею о том, чтобы установить памятник чебуреку вместо монумента "Родина-мать". По его оценке, после госпереворота на Украине было принято столько резонансных решений, что, казалось бы, удивить уже невозможно.

"Там, видимо, считают это забавным, мол, продемонстрировать, что даже чебурек достоин архитектурного сооружения, но никак не памятник, связанный с ВОВ. И это при условии, что Украинская ССР значительно пострадала в годы Великой Отечественной", — сказал политолог.

Он отметил, что на Украине давно выбрали курс на десоветизацию. Там принимают решения, направленные на стирание памяти об общем сопротивлении советских народов фашистским захватчикам. Украинцы тогда внесли немалый вклад, и это является объединяющим фактором, в том числе с Россией. Нынешние власти это понимают, объяснил он.

"Поэтому там скорее одобрят памятник чебуреку или голубцам, лишь бы снести памятники советского периода, особенно связанные с Великой Победой", — заключил собеседник Лайфа.