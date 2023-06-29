Памятник чебуреку появится вместо монумента "Родина-мать" подо Львовом
Вместо монумента "Родина-мать" в Брюховичах решили установить памятник чебуреку
Демонтаж монумента "Родина-мать" в Брюховичах. Обложка © t.me / lviv_adm
Подо Львовом на месте демонтированного монумента "Родина-мать" в посёлке Брюховичи хотят установить памятник чебуреку. С таким предложением выступил советник начальника Львовской областной военной администрации Олег Радик.
"Есть идея и есть спонсоры. Вместо памятника ("Родина-мать") будет в Брюховичах памятник чебуреку", — написал он на своей странице в соцсети.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Киеве демонтировали памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской. Монумент был расположен на пересечении улиц Олеся Гончара и Богдана Хмельницкого.