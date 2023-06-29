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29 июня, 11:06

Памятник чебуреку появится вместо монумента "Родина-мать" подо Львовом

Вместо монумента "Родина-мать" в Брюховичах решили установить памятник чебуреку

<p>Демонтаж монумента "Родина-мать" в Брюховичах. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/lviv_adm/41563" target="_blank" rel="noopener noreferrer">lviv_adm</a></p>

Демонтаж монумента "Родина-мать" в Брюховичах. Обложка © t.me / lviv_adm

Подо Львовом на месте демонтированного монумента "Родина-мать" в посёлке Брюховичи хотят установить памятник чебуреку. С таким предложением выступил советник начальника Львовской областной военной администрации Олег Радик.

"Есть идея и есть спонсоры. Вместо памятника ("Родина-мать") будет в Брюховичах памятник чебуреку", — написал он на своей странице в соцсети.

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Илья Суриков
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