В Киеве снесли памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской

В Киеве демонтировали памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской на пересечении улиц Олеся Гончара и Богдана Хмельницкого. Об этом пишет телеграм-канал "Деколонизация. Украина".

"В Киеве демонтирован памятник Зое Космодемьянской", — сказано в публикации.

По словам авторов поста, далее планируется снос памятников поэту Александру Пушкину, писателю Михаилу Булгакову, а также Герою Советского Союза генералу Михаилу Кирпоносу и красному командиру времён Гражданской войны Николаю Щорсу.

Также на Украине опубликовали петицию, в которой собирают подписи за удаление изображения композитора Петра Чайковского со здания в Ужгороде.