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23 июня, 13:24

В Киеве снесли памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской

В Киеве демонтировали памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской на пересечении улиц Олеся Гончара и Богдана Хмельницкого. Об этом пишет телеграм-канал "Деколонизация. Украина".

"В Киеве демонтирован памятник Зое Космодемьянской", — сказано в публикации.

По словам авторов поста, далее планируется снос памятников поэту Александру Пушкину, писателю Михаилу Булгакову, а также Герою Советского Союза генералу Михаилу Кирпоносу и красному командиру времён Гражданской войны Николаю Щорсу.

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Также на Украине опубликовали петицию, в которой собирают подписи за удаление изображения композитора Петра Чайковского со здания в Ужгороде.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Днепре захотели снести двухсотлетний памятник в честь Екатерины II. Речь идёт о памятнике "Екатерининская миля", который расположен возле Свято-Преображенского собора.

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Wikipedia / Кононенко Юрій

Илья Суриков
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