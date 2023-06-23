В Киеве снесли памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской
В Киеве демонтировали памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской на пересечении улиц Олеся Гончара и Богдана Хмельницкого. Об этом пишет телеграм-канал "Деколонизация. Украина".
"В Киеве демонтирован памятник Зое Космодемьянской", — сказано в публикации.
По словам авторов поста, далее планируется снос памятников поэту Александру Пушкину, писателю Михаилу Булгакову, а также Герою Советского Союза генералу Михаилу Кирпоносу и красному командиру времён Гражданской войны Николаю Щорсу.
Также на Украине опубликовали петицию, в которой собирают подписи за удаление изображения композитора Петра Чайковского со здания в Ужгороде.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Днепре захотели снести двухсотлетний памятник в честь Екатерины II. Речь идёт о памятнике "Екатерининская миля", который расположен возле Свято-Преображенского собора.
Wikipedia / Кононенко Юрій