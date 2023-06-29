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29 июня, 09:03

В Киеве облили красной краской и исписали бюсты советских партизан

<p>Бюсты советских партизан в Киеве, которые облили краской. Обложка © T.me / kyivtv</p>

Бюсты советских партизан в Киеве, которые облили краской. Обложка © T.me / kyivtv

Неизвестные осквернили памятники советским партизанам, которые установлены в парке Партизанской славы Дарницкого района Киева. Об этом сообщает украинский телеканал "Киев 24" в телеграм-канале.

Вандалы облили красной краской памятники партизанам. Они также оставили на бюстах оскорбительные надписи.

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Ранее в Киеве снесли памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской на пересечении улиц Олеся Гончара и Богдана Хмельницкого. Уже также запланирован демонтаж памятника поэту Александру Пушкину.

Светлана Оперук
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