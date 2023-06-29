В Киеве облили красной краской и исписали бюсты советских партизан
Бюсты советских партизан в Киеве, которые облили краской. Обложка © T.me / kyivtv
Неизвестные осквернили памятники советским партизанам, которые установлены в парке Партизанской славы Дарницкого района Киева. Об этом сообщает украинский телеканал "Киев 24" в телеграм-канале.
Вандалы облили красной краской памятники партизанам. Они также оставили на бюстах оскорбительные надписи.
Ранее в Киеве снесли памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской на пересечении улиц Олеся Гончара и Богдана Хмельницкого. Уже также запланирован демонтаж памятника поэту Александру Пушкину.