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3 июня, 18:46

Нардеп Рады пожаловалась в полицию на украинца, который во Львове пел песни Цоя

Депутат Верховной рады Украины Наталья Пипа подала заявление в полицию на парня, который пел песни советского рок-музыканта Виктора Цоя во Львове.

"Заявление в полицию написала вчера вечером около 22:20. Не отреагировал на просьбу не нарушать закон и не исполнять песни на русском языке", — написала она в соцсети.

Перепалка депутата Рады и украинца, который на русском пел песни Виктора Цоя. Видео © VK / Куб Медиа

Ранее по Сети распространилось видео с молодым парнем, который пел под гитару песни Виктора Цоя на ступеньках здания в центре Львова. Женщина подошла к нему, начала снимать на камеру и потребовала прекратить петь на русском языке, на что молодой человек ответил, что "Цой — легенда рока". Пипа заявила, что ей пришлось вызвать полицию и написать заявление, потому что юноша "нарушал закон Украины, принятый в марте 2023 года".

В ходе перепалки парень аргументировал решение тем, что вся Одесса говорит на русском, а депутат прицепилась к нему потому, что ей "нечем заняться".

Ранее власти Львова "дерусифицировали" улицу Льва Толстого. Теперь она носит имя бывшего начальника украинской грекокатолической церкви Любомира Гузара.

Обложка ©

VK / Куб Медиа

Ирина Фальке
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