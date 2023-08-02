На Украине могут ввести штрафы за прослушивание музыки на русском языке
Раде рассмотрит законопроект о штрафах за прослушивание российской музыки
Законопроект о взыскании штрафов за прослушивание музыки на русском языке в общественных местах зарегистрирован в Верховной раде. Соответствующий документ опубликовали на сайте парламента Украины
"Публичное использование, публичная демонстрация музыкальных фонограмм, видеограмм, музыкальных клипов, их элементов, других произведений, распространение которых запрещено, влечёт наложение штрафа от 300 до 500 необлагаемых налогом минимальных доходов граждан", — отмечается в тексте документа.
В случае повторного нарушения закона нужно будет оплатить штраф в размере 1000 или 1500 необлагаемых налогом минимальных доходов.
А ранее Лайф писал, что депутаты Киевского городского совета приняли решение о запрете публичного использования русскоязычного культурного продукта. Например, по новым правилам запрещается исполнение песен и чтение книг на русском языке в общественных местах.
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