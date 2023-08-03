Бархатный сезон: Где и как свой отпуск проводили граждане СССР

Вот и наступил август. Или, как его ещё называют, бархатный сезон отпусков. Одни выбирают спокойную поездку на дачу, другие предпочитают путешествие к друзьям и родственникам в другой город. А кто-то и вовсе давно забронировали номер в отеле и собирается полететь на морской курорт. А как дела с отдыхом летом обстояли в СССР? Давайте вместе вспомним, как и где проводили отпуска советские граждане.

Сколько было принято отдыхать в СССР?

Где, как и когда проводили отпуска советские граждане? Фото © ТАСС / Юрий Ильенко

В зависимости от стажа, должности и количества проработанного на одном месте времени советскому гражданину могли дать от 15 до 30 отпускных дней. По своему желанию работник мог разделить отпуск, а мог спокойно провести на курорте или в санатории целый месяц. Интересно, что во время Великой Отечественной средства на отпуска рабочих выделялись: их перечисляли на специальные вклады, доступ к которым люди получали уже после войны.

Когда на курортах Советского Союза обычно можно было встретить отдыхающих?

Какое время года считалось любимым для отдыха в Советском Союзе? Фото © ТАСС / Евгений Шулепов

Многие работающие советские граждане выбирали для отпуска так называемый бархатный сезон — вторую половину августа – начало сентября. Кто-то до этого ездил на дачу, а другие заранее откладывали деньги на долгожданную поездку на море. Причём это время выбирали не просто так. Под конец сезона на курортах народу становилось поменьше, поэтому отпуск протекал более плавно и спокойно.

Куда было принято ездить в СССР во время отпуска?

Советские граждане обожали отдыхать в популярных тогда санаториях. Фото © ТАСС / Евгений Шулепов

Как думаете, про какое излюбленное место советских граждан мы сейчас вам расскажем? Конечно, про санатории. Многие советские люди считали своим долгом отдохнуть в санатории и восстановить здоровье. Зарядка, правильное питание, оздоровительные процедуры — всё это подходило под критерии идеального отпуска жителей СССР.

Как обстояли дела у граждан СССР с отпуском за границей?

Некоторые граждане вполне спокойно отправлялись за границу на курорты или просто провести отдых. Фото © ТАСС

Конечно, были варианты поехать и повидать мир, но не в таком представлении, как у нас сейчас. Во-первых, это действительно было очень дорого. Совсем маленький процент граждан СССР мог позволить себе отпуск за границей. Во-вторых, большинство опасалось последствий таких путешествий. Поехать во времена Союза можно было в Болгарию, Финляндию, ГДР, Венгрию, Чехословакию, Югославию и некоторые другие страны.

Вот так выглядел советский загранпаспорт. Фото © e-strannik.livejournal.com