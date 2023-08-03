"Мишлен" и рядом не стоял: Лучшие архивные фотографии из советских ресторанов
Советский Союз по большей части ассоциируется со столовыми, но не нужно думать, что там не было ресторанов. Были, и ещё какие! Собрали 10 архивных фотографий, которые напомнят вам, как шикарно можно было провести время в СССР!
В советские времена далеко не каждый мог позволить себе сходить в ресторан. Однако когда люди всё-таки решались на их посещение, могли получить удивительный опыт. Сегодня мы предлагаем вам окунуться в прошлое и посмотреть на архивные фотографии из ресторанов СССР. Они показывают, какие блюда готовили и как сервировали столы, а также как выглядели интерьеры и сами посетители.
Сентябрь 1970 г. СССР. Москва. Посетители во вращающемся ресторане "Седьмое небо", расположенном в Останкинской телебашне.
Взгляд в прошлое: архивные фотографии из советских ресторанов. Фото © ТАСС / Василий Егоров, Алексей Стужин
Июнь 1971 г. СССР. Крымская область. Туристы в ресторане замка "Ласточкино гнездо".
Какие рестораны были в СССР: раритетные фотоизображения. Фото © ТАСС / Юрий Ильенко
Ноябрь 1975 г. Молдавская ССР. Кишинёв. В ресторане "Дойна".
Фотографии советских ресторанов, которые заставят окунуться в прошлое. Фото © ТАСС / Анатолий Семехин, Альберт Симановский
Март 1978 г. СССР. Москва. Сервировка стола в ресторане гостиницы "Украина".
Советские рестораны: уникальные фотографии исторического прошлого. Фото © ТАСС / Борис Клинченко
Ноябрь 1978 г. СССР. Москва. Посетители в ресторане "Звёздное небо" гостиницы "Интурист".
Как проводили время в советских ресторанах: фото, которые оживят прошлое. Фото © ТАСС / Борис Клинченко
Сентябрь 1980 г. СССР. Тбилиси. В ресторане "Мухрантубани".
Архивные фото из ресторанов СССР: сервировка столов и интерьеры. Фото © ТАСС
Август 1982 г. СССР. Ленинград. Посетители в ресторане "Нева" на Невском проспекте.
Какие блюда готовили в советских ресторанах: фото со вкусом прошлого. Фото © ТАСС / Юрий Белинский
Октябрь 1985 г. СССР. Краснодарский край. Туристический маршрут "Казачий тур". Финские туристы в экзотическом ресторане "Курень".
Интерьеры и блюда Союза: архивные фото из ресторанов СССР. Фото © ТАСС / Евгений Шулепов
Июнь 1987 г. СССР. Краснодарский край. Сочи. В ресторане "Кубанский хутор" готовятся к приёму посетителей.
Путешествие в прошлое: уникальные снимки советских ресторанов. Фото © ТАСС / Игорь Зотин, В. Кожевников
Июнь 1988 г. СССР. Москва. В первом кооперативном ресторане "Глазурь".
10 фотографий советских ресторанов, которые покажут, как это было. Фото © ТАСС / Роман Подэрни
Эти архивные фотографии советских ресторанов предоставляют уникальный взгляд на то, как люди в прошлом наслаждались едой и разговорами в общественных местах. И хотя времена изменились, эти кадры позволяют нам заглянуть в прошлое и увидеть, как хорошо советские граждане проводили досуг десятилетия назад.
Обложка © ТАСС / Анатолий Семехин, Альберт Симановский