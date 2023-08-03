"Мишлен" и рядом не стоял: Лучшие архивные фотографии из советских ресторанов

В советские времена далеко не каждый мог позволить себе сходить в ресторан. Однако когда люди всё-таки решались на их посещение, могли получить удивительный опыт. Сегодня мы предлагаем вам окунуться в прошлое и посмотреть на архивные фотографии из ресторанов СССР. Они показывают, какие блюда готовили и как сервировали столы, а также как выглядели интерьеры и сами посетители.