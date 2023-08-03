Сбой в сердце и одиночество: Чем детство перед телевизором может аукнуться в 45 лет

Малоподвижный образ жизни и множество часов, проведённых со смартфоном или за телевизором и компьютером в детстве, грозят неприятными последствиями и серьёзными болезнями во взрослой жизни. О том, как отвадить ребёнка от гаджета и почему постоянный онлайн не идёт на пользу детям, рассказали эксперты в беседе с kp.ru.

Так, эксперт-психолог "Актион Образования" Татьяна Папова посоветовала хвалить ребёнка каждый раз, когда он отставляет гаджет в сторону. По её словам, родителям стоит подчеркнуть богатый и красивый мир, который малыш создаёт вне компьютера своими руками, когда рисует или лепит. Зачастую в гаджетах заинтересованы дети, которым не хватает впечатлений в реальной жизни, поэтому прежде всего стоит попробовать изменить это через общение и совместный досуг. Можно, например, вместе прогуляться по парку, потанцевать или покататься на велосипедах.

Как объяснила психолог Ольга Пуговкина, постоянный онлайн не приносит детям ничего хорошего. Онлайн-общение не покрывает все человеческие потребности, и, если чадо долго не будет испытывать эмоциональной близости, может просто закрыться в себе. Поэтому родителям крайне важно быть открытыми к диалогу, помнить про приоритет поддержки над критикой.

Издание подчеркнуло, что телеманы именно в возрасте 45 лет зачастую сталкиваются с затруднённой работой сердца, сосудов, дыхательной и лёгочной систем, а также более высоким индексом массы тела.