Регион

Уведомления отключены

3 августа, 14:41

Сбой в сердце и одиночество: Чем детство перед телевизором может аукнуться в 45 лет

Психолог Пуговкина: Нехватка общения ведёт к социальной тревожности у детей

Малоподвижный образ жизни и множество часов, проведённых со смартфоном или за телевизором и компьютером в детстве, грозят неприятными последствиями и серьёзными болезнями во взрослой жизни. О том, как отвадить ребёнка от гаджета и почему постоянный онлайн не идёт на пользу детям, рассказали эксперты в беседе с kp.ru.

Так, эксперт-психолог "Актион Образования" Татьяна Папова посоветовала хвалить ребёнка каждый раз, когда он отставляет гаджет в сторону. По её словам, родителям стоит подчеркнуть богатый и красивый мир, который малыш создаёт вне компьютера своими руками, когда рисует или лепит. Зачастую в гаджетах заинтересованы дети, которым не хватает впечатлений в реальной жизни, поэтому прежде всего стоит попробовать изменить это через общение и совместный досуг. Можно, например, вместе прогуляться по парку, потанцевать или покататься на велосипедах.

Как объяснила психолог Ольга Пуговкина, постоянный онлайн не приносит детям ничего хорошего. Онлайн-общение не покрывает все человеческие потребности, и, если чадо долго не будет испытывать эмоциональной близости, может просто закрыться в себе. Поэтому родителям крайне важно быть открытыми к диалогу, помнить про приоритет поддержки над критикой.

Издание подчеркнуло, что телеманы именно в возрасте 45 лет зачастую сталкиваются с затруднённой работой сердца, сосудов, дыхательной и лёгочной систем, а также более высоким индексом массы тела.

Учёный предупредил, что смартфоны способны провоцировать у детей опухоль мозга

Учёный предупредил, что смартфоны способны провоцировать у детей опухоль мозга

Кстати, ранее Лайф рассказывал, как забрать у ребёнка гаджет без скандала. Прежде всего в доме стоит установить правило: нельзя ходить со смартфоном в туалет и пользоваться им во время еды. В эти моменты мозг ребёнка отвлекается и не фиксирует происходящее, из-за чего важный для жизни навык будет сформирован неправильно.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
  • Новости
  • Дети
  • Общество
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров