Учёный предупредил, что смартфоны способны провоцировать у детей опухоль мозга

В России девятилетняя девочка скончалась из-за глиомы — опухоли головного мозга. Её родители связывают это с тем, что ребёнок постоянно пользовался смартфоном. Об этом рассказал доктор биологических наук, член комиссии ВОЗ, председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующего излучения Олег Григорьев.

"Она не расставалась с ним [со смартфоном], ну, как это бывает, любимая игрушка. Никаких предпосылок, никаких наследственных отягощений, нормальные экологические условия, нормальное всё. За полгода ребёнок сгорел, потому что нет методов, нет способов лечения", — сказал он в беседе с радио "Комсомольская правда".

Учёный рассказал, что это не единственный такой случай в стране. Он отметил, что негативное влияние смартфонов на здоровье детей более чем реальная угроза. По его словам, во многих странах, в том числе в Китае, детям запрещено использовать смартфоны в школах. А во Франции и Швейцарии даже есть штраф для родителей за нарушение этого правила.

Григорьев отметил, что, по статистике, в России фиксируется прибавка порядка 500 случаев глиомы среди детей в год. Неизвестно, влияет ли на это смартфон, но рост есть. По мнению учёного, эти случаи дают повод задуматься, чтобы ограничивать детей в пользовании гаджетами.