Названы три "помолодевшие" болезни глаз, которыми ранее страдали только пожилые

Некоторые болезни глаз перестали быть недугом исключительно пожилых людей: теперь их всё чаще диагностируют у пациентов чуть старше тридцати. Подробнее об этом рассказала газете "Вечерняя Москва" кандидат медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Фадейкина.

"Когда-то такие заболевания глаз, как катаракта и пресбиопия, встречались только у пациентов старше шестидесяти лет. Однако в последнее время данные возрастные патологии заметно помолодели. Сейчас всё чаще они обнаруживаются у людей после третьего десятка. Особенно указанная тенденция касается заднекапсулярной катаракты", — пояснила Фадейкина.

По её словам, катаракта может возникнуть раньше ожидаемого срока по причине плохой экологии. Она вызывает у людей молодого возраста преждевременное помутнение и изнашивание хрусталика. Также болезнь может возникать из-за нарушения естественных обменных процессов, которые влияют на изменения тканей внутри наиболее важного элемента зрительной системы.

Пресбиопия, также известная как "старческая дальнозоркость", стала чаще возникать у людей моложе 45 лет. Болезнь характеризуется ухудшением способности фокусироваться на близких объектах. К этому недугу зачастую приводят профессии, связанные с долгим пребыванием у компьютера. В группе риска — программисты, писатели, гравировщики и лаборанты, предупредила врач.

Ещё одно заболевание, которым теперь страдают не только люди пенсионного возраста, — макулярная дегенерация. Зрение при данной болезни ухудшается и искажается, а причина тому — поражение макулярной области сетчатки, возникающее из-за отрицательного влияния голубого экрана смартфонов и ноутбуков. Чтобы не допустить развития недуга, стоит не засиживаться подолгу с гаджетами и почаще посещать офтальмолога, резюмировала Фадейкина.