Россиянам перечислили способы защиты смартфона при использовании VPN

VPN-сервисы способны "сливать" личную информацию третьим лицам, предупредил эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин. В беседе с "Газетой.ru" он рассказал, как защитить устройство и выбрать наиболее безопасный сервис.

"Принцип работы VPN следующий: пользователь подключается к серверу не напрямую, а через посредников. Скорость соединения уменьшается, но зато сохраняется возможность безопасного подключения к удалённому рабочему месту и обхода блокировок интернет-ресурсов", — заявил Фомин.

При подключении VPN данные пользователя переносятся с провайдера на владельца VPN-сервера, из-за чего личная информация может оказаться в руках третьих лиц, предупредил эксперт. Подтверждённых данных нет, но есть вероятность, что владельцы платных сервисов создают более надёжные системы защиты конфиденциальности, тогда как бесплатные нацелены на анализ трафика и передачу информации в рекламных целях.

Фомин посоветовал не обрабатывать через VPN-сервисы логины и пароли, данные банковских карт, а также другую значимую информацию. По его словам, самое слабое звено в любой цепочке — человек. Сервисы могут запрашивать доступ к местоположению, сообщениям или камере, но предоставлять его не рекомендуется, так как эта информация может быть использована для слежения.

По словам эксперта, нужно также обращать внимание и на количество скачиваний приложения. Если таких меньше тысячи, приложения лучше избегать, заключил он.