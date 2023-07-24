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24 июля, 01:09

Россиянам перечислили способы защиты смартфона при использовании VPN

Эксперт Фомин: VPN-сервисы могут считывать местоположение и следить за людьми

VPN-сервисы способны "сливать" личную информацию третьим лицам, предупредил эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин. В беседе с "Газетой.ru" он рассказал, как защитить устройство и выбрать наиболее безопасный сервис.

"Принцип работы VPN следующий: пользователь подключается к серверу не напрямую, а через посредников. Скорость соединения уменьшается, но зато сохраняется возможность безопасного подключения к удалённому рабочему месту и обхода блокировок интернет-ресурсов", — заявил Фомин.

При подключении VPN данные пользователя переносятся с провайдера на владельца VPN-сервера, из-за чего личная информация может оказаться в руках третьих лиц, предупредил эксперт. Подтверждённых данных нет, но есть вероятность, что владельцы платных сервисов создают более надёжные системы защиты конфиденциальности, тогда как бесплатные нацелены на анализ трафика и передачу информации в рекламных целях.

Фомин посоветовал не обрабатывать через VPN-сервисы логины и пароли, данные банковских карт, а также другую значимую информацию. По его словам, самое слабое звено в любой цепочке — человек. Сервисы могут запрашивать доступ к местоположению, сообщениям или камере, но предоставлять его не рекомендуется, так как эта информация может быть использована для слежения.

По словам эксперта, нужно также обращать внимание и на количество скачиваний приложения. Если таких меньше тысячи, приложения лучше избегать, заключил он.

VPN-сервисы: приложения едят трафик и снижают скорость?

VPN-сервисы: приложения едят трафик и снижают скорость?

Ранее специалист по кибербезопасности Александр Дворянский заметил, что безопасность пользователя зависит от его внимательности. По его мнению, есть ряд базовых принципов безопасности, которые необходимо соблюдать.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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