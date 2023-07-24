Россиянам перечислили способы защиты смартфона при использовании VPN
Эксперт Фомин: VPN-сервисы могут считывать местоположение и следить за людьми
VPN-сервисы способны "сливать" личную информацию третьим лицам, предупредил эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин. В беседе с "Газетой.ru" он рассказал, как защитить устройство и выбрать наиболее безопасный сервис.
"Принцип работы VPN следующий: пользователь подключается к серверу не напрямую, а через посредников. Скорость соединения уменьшается, но зато сохраняется возможность безопасного подключения к удалённому рабочему месту и обхода блокировок интернет-ресурсов", — заявил Фомин.
При подключении VPN данные пользователя переносятся с провайдера на владельца VPN-сервера, из-за чего личная информация может оказаться в руках третьих лиц, предупредил эксперт. Подтверждённых данных нет, но есть вероятность, что владельцы платных сервисов создают более надёжные системы защиты конфиденциальности, тогда как бесплатные нацелены на анализ трафика и передачу информации в рекламных целях.
Фомин посоветовал не обрабатывать через VPN-сервисы логины и пароли, данные банковских карт, а также другую значимую информацию. По его словам, самое слабое звено в любой цепочке — человек. Сервисы могут запрашивать доступ к местоположению, сообщениям или камере, но предоставлять его не рекомендуется, так как эта информация может быть использована для слежения.
По словам эксперта, нужно также обращать внимание и на количество скачиваний приложения. Если таких меньше тысячи, приложения лучше избегать, заключил он.
Ранее специалист по кибербезопасности Александр Дворянский заметил, что безопасность пользователя зависит от его внимательности. По его мнению, есть ряд базовых принципов безопасности, которые необходимо соблюдать.
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