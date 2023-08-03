Генпрокуратура проверит "одесскую Барби" за "лечение" подписчиц скипидаром и ртутью

Московская прокуратура проверит "одесскую Барби" Валерию Лукьянову, провозгласившую себя "богиней Аматуе" и предлагающую подписчикам делать опасные "чистки". О соответствующем поручении сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

"Генеральная прокуратура поручила Прокуратуре города Москвы проверить деятельность "одесской Барби" — блогера Валерии Лукьяновой. Это следует из поступившего ответа в наш адрес", — написала Мизулина в Telegram.

О том, что организация планирует обратиться в прокуратуру по поводу деятельности блогерши, Мизулина сообщала 17 июля.

После того как уроженка Одессы переехала в Мексику, она увлеклась эзотерикой и занялась "лечением" людей с помощью скипидара и ртути. Девушка утверждает, что владеет телекинезом и другими сверхспособностями, а также продаёт доверчивым подписчицам онлайн-курсы и марафоны, на которых предлагает дышать парами ртути, пить скипидар и использовать тампоны, пропитанные дёгтем.