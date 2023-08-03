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3 августа, 14:48

Генпрокуратура проверит "одесскую Барби" за "лечение" подписчиц скипидаром и ртутью

Генпрокуратура проверит блогершу Лукьянову, которая "лечит" людей ртутью

<p>Валерия Лукьянова. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / valeria_lukyanova21</p>

Валерия Лукьянова. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / valeria_lukyanova21

Московская прокуратура проверит "одесскую Барби" Валерию Лукьянову, провозгласившую себя "богиней Аматуе" и предлагающую подписчикам делать опасные "чистки". О соответствующем поручении сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

"Генеральная прокуратура поручила Прокуратуре города Москвы проверить деятельность "одесской Барби" — блогера Валерии Лукьяновой. Это следует из поступившего ответа в наш адрес", — написала Мизулина в Telegram.

О том, что организация планирует обратиться в прокуратуру по поводу деятельности блогерши, Мизулина сообщала 17 июля.

После того как уроженка Одессы переехала в Мексику, она увлеклась эзотерикой и занялась "лечением" людей с помощью скипидара и ртути. Девушка утверждает, что владеет телекинезом и другими сверхспособностями, а также продаёт доверчивым подписчицам онлайн-курсы и марафоны, на которых предлагает дышать парами ртути, пить скипидар и использовать тампоны, пропитанные дёгтем.

Составлен портрет типичной жертвы инфоцыганок вроде Блиновской и Лерчек

Составлен портрет типичной жертвы инфоцыганок вроде Блиновской и Лерчек

Ранее телеведущая и блогер Виктория Боня, убеждающая своих подписчиков в пользе "чисток" и прочих подобных практик, объяснила, почему имеет полное право распространять галлюциногенные напитки.

Ирина Фальке
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