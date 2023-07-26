Боня объяснила, почему имеет полное право распространять галлюциногенные напитки

Блогерша и телеведущая Виктория Боня прокомментировала организованную в отношении неё проверку на предмет пропаганды запрещённых веществ на фоне видеороликов об аяуаске. По словам звезды, это не более чем "шумиха для самопиара".

"Кто-то, вместо того чтобы заняться полезными делами, создаёт шумиху для самопиара. <...> Я крайне отрицательно отношусь к любым наркотикам. Более того, так же отрицательно отношусь и к алкоголю, и к курению. Я пропагандирую много лет здоровый образ жизни", — приводит её слова "Газета.ru".

Боня заявила, что является законопослушным человеком, который уже более 12 лет проживает на территории другого государства. При этом она подчеркнула, что имеет полное право делать в этих странах то, что не нарушает их законы, даже если они разнятся с российскими. Блогерша отметила, что во многих европейских странах аяуаска официально легализована. Например, в Испании у звезды официально зарегистрирован ретрит-центр, работающий с сакральной медициной.

"Какие могут быть вопросы ко мне? Всё прозрачно, законно и, главное, легально. Кстати, я всегда подчёркиваю, что в России церемонии с аяуаской запрещены", — указала Виктория.