Онкология и гибель клеток: Что будет с телом при попытке "активировать ДНК" аяуаской по методу Бони

Изменение структуры ДНК может вызвать разве что радиация, заявил в беседе с Лайфом врач-нарколог Василий Шуров, комментируя рассказы Виктории Бони о целительных свойствах аяуаски — отвара из трав, который стимулирует нервную систему и запрещён как наркотик на территории многих стран, включая Россию. Теледива же утверждает, что шаманский напиток для общения с духами "может исцелять ДНК".

Виктория Боня продаёт подписчикам способ "исцелять ДНК". Видео © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabonya

"К сожалению, Виктория Боня — это человек, который демонстрирует невысокий интеллект, помноженный на длительное употребление галлюциногенов. Никаких исследований нет! ДНК — это структура хранения генетической информации, любой сбой в ДНК — это или онкология, или гибель клетки. Поэтому, естественно, это полнейшая глупость", — заявил медик.

Шуров также напомнил, что потребление галлюциногенов ведёт к психозам, а изменить структуру ДНК может радиация, "но вряд ли кто-то захочет подвергаться радиационному воздействию". По словам врача, таким "экспертам", как Боня, можно только посочувствовать: это тот самый случай, когда "низкий интеллект помножен на употребление галлюциногенов и абсолютно безапелляционный тон".

"Это абсолютная глупость, которая озвучена человеком, занимающимся инфоцыганством без какого-либо медицинского образования, для которого важно продавать все эти наркотрипы галлюциногенные, курсы с очень тяжёлыми последствиями для её адептов", — заключил нарколог.