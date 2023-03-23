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23 марта, 14:52

Онкология и гибель клеток: Что будет с телом при попытке "активировать ДНК" аяуаской по методу Бони

Нарколог Шуров опроверг теорию Бони о возможности "активировать ДНК" с помощью аяуаски

Изменение структуры ДНК может вызвать разве что радиация, заявил в беседе с Лайфом врач-нарколог Василий Шуров, комментируя рассказы Виктории Бони о целительных свойствах аяуаски — отвара из трав, который стимулирует нервную систему и запрещён как наркотик на территории многих стран, включая Россию. Теледива же утверждает, что шаманский напиток для общения с духами "может исцелять ДНК".

Виктория Боня продаёт подписчикам способ "исцелять ДНК". Видео © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabonya

"К сожалению, Виктория Боня — это человек, который демонстрирует невысокий интеллект, помноженный на длительное употребление галлюциногенов. Никаких исследований нет! ДНК — это структура хранения генетической информации, любой сбой в ДНК — это или онкология, или гибель клетки. Поэтому, естественно, это полнейшая глупость", — заявил медик.

Шуров также напомнил, что потребление галлюциногенов ведёт к психозам, а изменить структуру ДНК может радиация, "но вряд ли кто-то захочет подвергаться радиационному воздействию". По словам врача, таким "экспертам", как Боня, можно только посочувствовать: это тот самый случай, когда "низкий интеллект помножен на употребление галлюциногенов и абсолютно безапелляционный тон".

"Это абсолютная глупость, которая озвучена человеком, занимающимся инфоцыганством без какого-либо медицинского образования, для которого важно продавать все эти наркотрипы галлюциногенные, курсы с очень тяжёлыми последствиями для её адептов", — заключил нарколог.

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Ранее россиян возмутила публикация Бони, в которой она приглашает подписчиков на некий ретрит с употреблением там напитка, "расширяющего сознание" и якобы очищающего разум и душу. По мнению депутата Стенякиной, на фоне скандальных заявлений телеведущей за пропаганду наркотиков пора вводить уголовную ответственность.

Обложка ©

Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabonya

Ольга Годуненко
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