Боню просят проверить на предмет пропаганды наркотиков из-за ретритов с аяуаской

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить деятельность блогерши Виктории Бони на предмет пропаганды наркотиков. Причиной стали эксперименты звезды с аяуаской — отваром из галлюциногенных растений. Об этом сообщает SHOT.

Общественники наткнулись на рекламу ретритов (духовных практик) бывшей участницы "Дома-2". Боня приглашает принять в них участие и рассказывает о "пользе" аяуаски — растительного отвара из лианы, который племена бассейна Амазонки используют для "общения с духами". На деле же отвар содержит много запрещённых в РФ психотропов, известны случаи смерти после употребления аяуаски.

За сумму от 5,5 тысячи евро до 10 тысяч евро (547–995 тысяч рублей) Виктория обещает практику с распитием галлюциногенного напитка вместе с шаманами. Боня даже создала для этого отдельный сайт. Общественники требуют проверить блогершу на предмет пропаганды наркотиков и удалить из сетей рекламу её сомнительных ретритов.