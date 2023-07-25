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25 июля, 15:35

Боню просят проверить на предмет пропаганды наркотиков из-за ретритов с аяуаской

Бородин просит проверить деятельность Бони на предмет пропаганды наркотиков

<p>Обложка © ТАСС / ЕРА / CLEMENS BILAN</p>

Обложка © ТАСС / ЕРА / CLEMENS BILAN

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить деятельность блогерши Виктории Бони на предмет пропаганды наркотиков. Причиной стали эксперименты звезды с аяуаской — отваром из галлюциногенных растений. Об этом сообщает SHOT.

Общественники наткнулись на рекламу ретритов (духовных практик) бывшей участницы "Дома-2". Боня приглашает принять в них участие и рассказывает о "пользе" аяуаски — растительного отвара из лианы, который племена бассейна Амазонки используют для "общения с духами". На деле же отвар содержит много запрещённых в РФ психотропов, известны случаи смерти после употребления аяуаски.

За сумму от 5,5 тысячи евро до 10 тысяч евро (547–995 тысяч рублей) Виктория обещает практику с распитием галлюциногенного напитка вместе с шаманами. Боня даже создала для этого отдельный сайт. Общественники требуют проверить блогершу на предмет пропаганды наркотиков и удалить из сетей рекламу её сомнительных ретритов.

Онкология и гибель клеток: Что будет с телом при попытке "активировать ДНК" аяуаской по методу Бони

Онкология и гибель клеток: Что будет с телом при попытке "активировать ДНК" аяуаской по методу Бони

Кстати, ранее россиян уже возмущала публикация Бони, в которой она приглашает подписчиков на некий ретрит с употреблением там напитка, "расширяющего сознание" и якобы очищающего разум и душу. По мнению депутата Стенякиной, на фоне скандальных заявлений телеведущей за пропаганду наркотиков пора вводить уголовную ответственность.

Александра Вишнякова
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