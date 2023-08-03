Председатель "Защитников Отечества" Анна Цивилёва посетила филиал фонда в Кабардино-Балкарии, осмотрела здание, пообщалась с коллективом, социальными координаторами и встретилась с семьями ветеранов СВО и представителями общественных организаций. Сопровождал её в поездке глава КБР Казбек Коков.

Филиал начал свою работу с 1 июня 2023 года. К настоящему моменту здание площадью 1000 квадратных метров полностью отремонтировано, созданы комфортные условия. Социальные координаторы прошли обучение и приступили к работе. В центральном региональном офисе работают пять координаторов, остальные — в муниципалитетах, где для них также созданы рабочие места. На сегодняшний день рассмотрено почти 400 обращений, осуществляются выезды в районы.

Анна Цивилёва посетила филиал фонда "Защитники Отечества" в Кабардино-Балкарии. Фото © Gosfondveteranov.gov.ru

Анна Цивилёва посетила филиал фонда "Защитники Отечества" в Кабардино-Балкарии. Фото © Gosfondveteranov.gov.ru

По словам Кокова, фонд отрабатывает абсолютно все обращения, в том числе те, которые выходят за рамки полномочий. Создан реестр организаций, где определены ответственные лица для взаимодействия с филиалом, который работает по принципу одного окна.

В ходе визита обсуждены вопросы реабилитации, межведомственного взаимодействия, юридической помощи, сотрудничества с общественными организациями, речь шла и о возможности привлечения к работе в фонде демобилизованных участников СВО, а также членов их семей.

Анна Цивилёва посетила филиал фонда "Защитники Отечества" в Кабардино-Балкарии. Фото © Gosfondveteranov.gov.ru

"Благодарю вас за ваш непростой труд. Впереди работы будет ещё больше, но всё получится, так как есть поддержка и государства, и региональных властей, и общественных организаций. Важно вовлекать самих ветеранов в работу фонда и создавать для них возможности, чтобы они могли строить карьеру после возвращения домой и активно участвовать в жизни российского общества", — сказала Цивилёва.

Также состоялась презентация регионального проекта "Дети героев", которую представили Министерство молодёжи КБР и Корпоративный университет. Детей погибших бойцов привлекают для общественной работы, им помогают с трудоустройством и получением образования. Анна Цивилёва высоко оценила эту инициативу.