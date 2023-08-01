Добровольцам объяснили, как получить удостоверения ветерана боевых действий
Цивилёва пояснила, как добровольцам получить удостоверения ветерана боевых действий
Ополченцы Донбасса и добровольцы, которые принимали участие в боевых действиях с 11 мая 2014 года, смогут получить удостоверения ветеранов боевых действий в военкоматах по месту постановки на воинский учёт. Об этом сообщила председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва.
"Эти документы важны для очень большого количества людей. Мы благодарны Министерству обороны РФ, что совместная работа позволила принять эти документы в ускоренном режиме", — написала глава фонда в телеграм-канале.
Цивилёва пояснила, что бойцам нужно написать заявление и приложить перечень документов, которые направят в военкомат региона. Они будут рассматриваться в течение месяца. Если документы пройдут проверку, то готовое удостоверение можно будет забрать в местном военкомате.
Тем же, кто подписывал контракты с содействующими армии организациями, удостоверения будет выдавать Министерство обороны. Заявления необходимо подать в ту организацию, с которой боец ранее заключил контракт. В течение пяти дней документы будут направлены в комиссию Минобороны, та будет рассматривать их месяц. В случае успеха оформленное удостоверение передадут в содействующую организацию, из которой боец и сможет его забрать.
А ранее Лайф писал, что студенты российских университетов, проявляющие героизм в ходе участия в СВО, после возвращения на гражданку смогут перейти с платного обучения на бюджет. Также в Минобрнауки решили начислять участникам СВО до десяти дополнительных баллов при поступлении в вузы.
Telegram / Минобороны России