Ополченцы Донбасса и добровольцы получат удостоверения ветерана боевых действий

В России расширили категории тех, кто может получить удостоверение ветерана боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РФ.

Так, на получение удостоверения ветерана боевых действий единого образца могут рассчитывать в том числе добровольцы, входившие в воинские формирования ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года, а также заключившие контракт с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на ВС РФ в ходе спецоперации на территориях Донбасса и Украины с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожья и Херсонщины с 30 сентября 2022 года.

Как уточняется, оно будет служить подтверждением статуса ветерана боевых действий и предоставлять право на льготы, которые полагаются ветеранам и членам их семьи согласно российскому законодательству.