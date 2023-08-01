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1 августа, 10:37

Ополченцы Донбасса и добровольцы получат удостоверения ветерана боевых действий

В России расширили категории тех, кто может получить удостоверение ветерана боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РФ.

Так, на получение удостоверения ветерана боевых действий единого образца могут рассчитывать в том числе добровольцы, входившие в воинские формирования ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года, а также заключившие контракт с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на ВС РФ в ходе спецоперации на территориях Донбасса и Украины с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожья и Херсонщины с 30 сентября 2022 года.

Как уточняется, оно будет служить подтверждением статуса ветерана боевых действий и предоставлять право на льготы, которые полагаются ветеранам и членам их семьи согласно российскому законодательству.

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А ранее Лайф рассказывал, что студенты российских университетов, проявляющие героизм в ходе участия в специальной военной операции, по возвращении на гражданку смогут перейти с платного обучения на бюджет. Кроме того, в Минобрнауки решили начислять участникам СВО до десяти дополнительных баллов при поступлении вузы.

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ТАСС / Александр Река

Николь Вербер
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