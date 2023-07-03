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3 июля, 16:26

Студенты – бойцы СВО смогут перейти с платного обучения на бюджет

Минобрнауки представило проект перевода бойцов СВО с платного обучения на бюджет

Участники спецоперации, обучающиеся на платных отделениях российских вузов, получат возможность перейти на бюджет. Об этом рассказали в Минобрнауки, уточнив, что для перевода понадобятся заявление и документ, подтверждающий статус бойца СВО.

"Минобрнауки России разработало проект постановления Правительства РФ, которое даст возможность обучающимся – участникам СВО переходить с платного на бесплатное обучение. В этих целях документ утверждает порядок перераспределения вакантных мест в вузе", — говорится в тексте.

Голикова: Участники СВО будут поступать в вузы в рамках отдельной квоты

Голикова: Участники СВО будут поступать в вузы в рамках отдельной квоты

Ранее в Минобрнауки РФ сообщили, что до десяти дополнительных баллов смогут получить абитуриенты при поступлении в российские вузы за участие в спецоперации на Украине. Также баллы будут начислять за прохождение службы по призыву, мобилизации или контракту во время СВО.

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ТАСС / Александр Река

Татьяна Миссуми
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