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Опубликовано 30 июня 2023, 09:25
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Участникам СВО начислят до десяти дополнительных баллов при поступлении в российские вузы

Минобрнауки: Вузы начислят дополнительные баллы абитуриентам за участие в СВО

До десяти дополнительных баллов смогут получить абитуриенты при поступлении в российские вузы за участие в спецоперации на Украине. Об этом говорится в документе Минобрнауки РФ, который размещён на портале образовательных стандартов высшего образования.

"Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, включая прохождение военной службы и пребывание в добровольческих формированиях, не может быть более десяти баллов", — говорится в документе.

Также дополнительные баллы будут начислять за прохождение военной службы по призыву, по мобилизации или же по контракту о содействии в выполнении задач, которые возложены на ВС во время СВО.

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Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что участники СВО будут поступать в вузы в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний. А те среди них, кто уже учится на платной основе, смогут перейти на бюджет в 2023–2024 учебном году.

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ТАСС / Александр Полегенько

Евгения Колесникова
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