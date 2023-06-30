Участникам СВО начислят до десяти дополнительных баллов при поступлении в российские вузы
Минобрнауки: Вузы начислят дополнительные баллы абитуриентам за участие в СВО
До десяти дополнительных баллов смогут получить абитуриенты при поступлении в российские вузы за участие в спецоперации на Украине. Об этом говорится в документе Минобрнауки РФ, который размещён на портале образовательных стандартов высшего образования.
"Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, включая прохождение военной службы и пребывание в добровольческих формированиях, не может быть более десяти баллов", — говорится в документе.
Также дополнительные баллы будут начислять за прохождение военной службы по призыву, по мобилизации или же по контракту о содействии в выполнении задач, которые возложены на ВС во время СВО.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что участники СВО будут поступать в вузы в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний. А те среди них, кто уже учится на платной основе, смогут перейти на бюджет в 2023–2024 учебном году.
ТАСС / Александр Полегенько