Этими 5 привычками наши соотечественники позорятся в отпуске за границей

Когда наши соотечественники отправляются в путешествие за границу, чтобы изучить новую культуру и насладиться экзотическими пейзажами, они часто выдают в себе россиянина характерными привычками. Благодаря этому "культурному следу" нас узнают на всех курортах мира. Да вы и сами, наверное, видели в толпе на чужбине этого краснощёкого красавца в шортах с цветами и запахом хмеля — хочется подбежать и обнять кровинушку. Есть в этой русской душе что-то прекрасное и непонятное другим народам.

1. Хороший аппетит и страсть к халяве

Все мы видели (и делали так же) русских людей перед шведским столом. Этот горящий глаз можно узнать из тысячи. Мы стремимся взять от отдыха всё, и если тут бесплатная еда, то почему бы не наесться так, что потом будет тяжело не то что ходить, а даже лежать на пляже. Главный лозунг русского путешественника: всё, что не запрещено, то разрешено. Халаты из отеля, тарелки со шведского стола, бесплатные коктейли из бара. Понятно, что эти расходы изначально заложены в бизнесе владельцев туристических мест, но откровенно хвастаться умением пользоваться халявой является почему-то именно русской национальной чертой.

2. Нафуфыренные барышни

Накрашенные женщины с эффектной укладкой и свежим маникюром — яркий признак соотечественницы за границей. Кадр © "Сваты". Режиссёр Юрий Морозов, сценарист Андрей Яковлев и др. / Kinopoisk.ru

Поговаривают, что русские девушки — самые красивые в мире. И неудивительно. Ведь, чтобы показаться этому миру, наши соотечественницы собираются в путешествие так, словно отправляются на конкурс красоты. Дамы берут с собой всё лучшее сразу: брендовую одежду, стайлеры для укладки, каблуки, чемоданчик с косметикой. Да-да, русские девушки красятся даже на пляж. А те, кто не красится, наверняка нарастили реснички перед отпуском. Вы узнаете нашу красавицу по причёске и свежему эффектному маникюру, по стойкому запаху духов и вожделеющим глазам мужчин вокруг неё. Европейкам и американкам и в голову не придёт появиться на отдыхе с макияжем и вечерней укладкой.

3. Экзотическая пляжная мода

Русские любят обращать на себя внимание. В выборе пляжной одежды у женщин это проявляется в приобретении купальников кричащей расцветки, обильно украшенных бусинами и стразами. Мужские плавки — это привет из советского прошлого. Для отдыха на пляже мужской пол предпочитает выбирать плотно облегающие укороченные шорты. Это, конечно, ни в какое сравнение не пойдёт со сланцами на носки и с прекрасными юмористическими надписями на футболках по типу "Пивозавр". А если она ещё и заправлена в шорты... Глаз не оторвать! Справедливости ради стоит отметить, что этот пункт касается людей после 40 — молодежь в основном сливается со средними европейцами в манере одеваться.

4. Бессмысленная спешка

Русские постоянно боятся куда-то не успеть. Если на пляже в пять утра видите человека, бегущего к лежакам, — поздравляем, это ваш соотечественник. Кадр © "Сваты". Режиссёр Юрий Морозов, сценарист Андрей Яковлев и др. / Kinopoisk.ru

Кто раньше всех приезжает в аэропорт, занимает лежаки на пляже в шесть утра, создаёт очередь у стойки регистрации и в проходе автобуса, когда все остальные ещё сидят на своих местах? Желание непременно оказаться первыми, хотя в этом нет никакого смысла, у нас почему-то в крови.

5. Постоянные фотосессии

Какой отдых без миллиона фотографий! Вооружившись самыми современными камерами и смартфонами, российские путешественники стремятся запечатлеть любой драгоценный момент своего путешествия. Каждый шаг заграничного отпуска русские стараются сфотографировать, чтобы потом хвастаться перед друзьями в социальных сетях. Поэтому практически у всех русских отдыхающих можно увидеть фотоаппарат.