7 особенностей внешности женщин, которые мужчины ненавидят больше всего
Всем хочется быть любимыми. Жаль, что некоторые детали внешности могут заранее отпугнуть потенциального партнёра. Собрали женские черты, которые мужчинам ой как не нравятся.
Эти особенности женской внешности на самом деле отталкивают мужчин. Обложка © Shutterstock
Каждая женщина хочет выглядеть красиво и привлекательно. Но часто бывает так, что мы не замечаем мелких (или не очень) недостатков. И именно они могут сильно испортить первое впечатление, считаясь для мужчин особенно важными. Что сильнее всего отталкивает парней в дамской внешности?
Обвисшая грудь
Мало кому из мужчин нравится обвисшая грудь женщины… Если вообще кому-то это нравится. Мы-то с вами понимаем, что на определённом этапе жизни это естественно: из-за беременности, кормления или просто из-за возраста, — но кто это объяснит мужчинам! Однако существует множество способов, чтобы вернуть груди близкий к прежнему вид. Например, упражнения или пластическая операция.
Какие детали в женской внешности ненавидят мужчины? Фото © Shutterstock
Бледная кожа
Бледная кожа — это ещё одна вещь, которую мужчины ненавидят в женской внешности. Такая кожа может создать впечатление усталости или болезни. Чтобы избежать этой проблемы, нужно следить за своим здоровьем, правильно питаться и уделять достаточно времени прогулкам и нахождению на солнышке.
Редкие и тонкие волосы
Быть может, мужчины не будут обращать внимание на редкие и тонкие волосы специально, но нужно понимать, что с Голлумом никто встречаться не хочет. Такая особенность внешности создаст впечатление проблем со здоровьем или просто неряшливости. Поэтому, если это ваш вариант, не забываем пользоваться специальными шампунями и масками для волос.
Что мужчинам не нравится в женской внешности. Фото © Shutterstock
Бородавка на носу
Бородавку на носу мужчины точно проигнорировать не смогут. Даже если очень захотят. Несмотря на то что это не какое-то серьёзное заболевание, она может испортить общее впечатление о внешности женщины. Лучше всего удалить дефект у профессионального косметолога. И тут дело не только в мужчинах — жизнь станет легче и за пределами "личной".
Недовольное выражение лица
Недовольство сразу бросается в глаза мужчинам, когда они смотрят на девушку. Подходить к такой даме и пытаться не будут — мало ли что у неё на уме. Часто женщины могут выглядеть злыми или раздражёнными, даже не испытывая никакого негатива. Чтобы не испортить первое впечатление, нужно учиться контролировать выражение лица и попробовать почаще наслаждаться жизнью, радуясь всему вокруг.
Вещи, которые мужчины не любят в женской внешности. Фото © Shutterstock
Кривые зубы
Кривые зубы могут испортить внешность даже самой красивой женщины в мире. Но благо в XXI веке такое недоразумение можно легко исправить с помощью ортодонтической коррекции. Ура! Технологии на страже нашей самооценки и личной жизни.
Лишний вес
Лишний вес — это ещё одна вещь, которую некоторые мужчины не любят в женской внешности. Он может создать впечатление неряшливости, неухоженности и возможных проблем со здоровьем, да и самой барышне подкосить самооценку. Чтобы избежать этих проблем, важно следить за своим здоровьем, правильно питаться и иногда заниматься спортом. Привлекательной можно быть в любом весе, и далеко не все мужчины стереотипно любят только худых. Многие обожают пышек, и мы прекрасно их понимаем. Недавно Life писал о плюсах таких отношений.
Конечно, каждый человек имеет собственные предпочтения во внешности партнёра. Но, как показывает опыт, женщины, следящие за своей внешностью и здоровьем, вызывают более положительные эмоции у мужчин. Поэтому будьте внимательны к мелочам и следите за собой, чтобы выглядеть уверенно и нравиться самой себе. А мужчины уже подтянутся.