7 особенностей внешности женщин, которые мужчины ненавидят больше всего

Каждая женщина хочет выглядеть красиво и привлекательно. Но часто бывает так, что мы не замечаем мелких (или не очень) недостатков. И именно они могут сильно испортить первое впечатление, считаясь для мужчин особенно важными. Что сильнее всего отталкивает парней в дамской внешности?

Обвисшая грудь

Мало кому из мужчин нравится обвисшая грудь женщины… Если вообще кому-то это нравится. Мы-то с вами понимаем, что на определённом этапе жизни это естественно: из-за беременности, кормления или просто из-за возраста, — но кто это объяснит мужчинам! Однако существует множество способов, чтобы вернуть груди близкий к прежнему вид. Например, упражнения или пластическая операция.

Какие детали в женской внешности ненавидят мужчины? Фото © Shutterstock

Бледная кожа

Бледная кожа — это ещё одна вещь, которую мужчины ненавидят в женской внешности. Такая кожа может создать впечатление усталости или болезни. Чтобы избежать этой проблемы, нужно следить за своим здоровьем, правильно питаться и уделять достаточно времени прогулкам и нахождению на солнышке.

Редкие и тонкие волосы

Быть может, мужчины не будут обращать внимание на редкие и тонкие волосы специально, но нужно понимать, что с Голлумом никто встречаться не хочет. Такая особенность внешности создаст впечатление проблем со здоровьем или просто неряшливости. Поэтому, если это ваш вариант, не забываем пользоваться специальными шампунями и масками для волос.

Что мужчинам не нравится в женской внешности. Фото © Shutterstock

Бородавка на носу

Бородавку на носу мужчины точно проигнорировать не смогут. Даже если очень захотят. Несмотря на то что это не какое-то серьёзное заболевание, она может испортить общее впечатление о внешности женщины. Лучше всего удалить дефект у профессионального косметолога. И тут дело не только в мужчинах — жизнь станет легче и за пределами "личной".

Недовольное выражение лица

Недовольство сразу бросается в глаза мужчинам, когда они смотрят на девушку. Подходить к такой даме и пытаться не будут — мало ли что у неё на уме. Часто женщины могут выглядеть злыми или раздражёнными, даже не испытывая никакого негатива. Чтобы не испортить первое впечатление, нужно учиться контролировать выражение лица и попробовать почаще наслаждаться жизнью, радуясь всему вокруг.

Вещи, которые мужчины не любят в женской внешности. Фото © Shutterstock

Кривые зубы

Кривые зубы могут испортить внешность даже самой красивой женщины в мире. Но благо в XXI веке такое недоразумение можно легко исправить с помощью ортодонтической коррекции. Ура! Технологии на страже нашей самооценки и личной жизни.

Лишний вес

Лишний вес — это ещё одна вещь, которую некоторые мужчины не любят в женской внешности. Он может создать впечатление неряшливости, неухоженности и возможных проблем со здоровьем, да и самой барышне подкосить самооценку. Чтобы избежать этих проблем, важно следить за своим здоровьем, правильно питаться и иногда заниматься спортом. Привлекательной можно быть в любом весе, и далеко не все мужчины стереотипно любят только худых. Многие обожают пышек, и мы прекрасно их понимаем. Недавно Life писал о плюсах таких отношений.