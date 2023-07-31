Оскароносный режиссёр Оливер Стоун обвинил Запад во лжи о Путине
Режиссёр Оливер Стоун: Путин не такой, каким его изображает американская пропаганда
Режиссёр Оливер Стоун. Обложка © ТАСС / ЕРА / ETTORE FERRARI
Оскароносный американский режиссёр Оливер Стоун обвинил американскую пропаганду в искажении восприятия российского президента Владимира Путина. С таким заявлением он выступил в эпизоде подкаста Stay Free британского ведущего и актёра Рассела Брэнда.
"Он не тот монстр, каким его изображает американская пропагандистская машина, и это прискорбная трагедия", — сообщил Стоун.
По его словам, во время съёмок документального фильма о Путине в 2017 году он честно и открыто задавал вопросы и российский лидер отвечал на них без "воинственности". Стоун подчеркнул, что президент всегда был настроен на конструктивное сотрудничество с Западом, говоря о политиках из США как о "партнёрах".
Стоун также напомнил, что Россия и Китай, которые сегодня воспринимаются США как "два главных врага", ещё несколько лет назад были союзниками и друзьями Америки.
"Мы упустили эту возможность", — подчеркнул Стоун.
Ранее Путин заявил, что Соединённые Штаты и НАТО отказываются от переговоров с РФ по вопросу обеспечения равной безопасности для всех стран, а украинский лидер Владимир Зеленский и вовсе на уровне закона закрепил невозможность переговоров с Москвой.