Оскароносный американский режиссёр Оливер Стоун обвинил американскую пропаганду в искажении восприятия российского президента Владимира Путина. С таким заявлением он выступил в эпизоде подкаста Stay Free британского ведущего и актёра Рассела Брэнда.

"Он не тот монстр, каким его изображает американская пропагандистская машина, и это прискорбная трагедия", — сообщил Стоун.

По его словам, во время съёмок документального фильма о Путине в 2017 году он честно и открыто задавал вопросы и российский лидер отвечал на них без "воинственности". Стоун подчеркнул, что президент всегда был настроен на конструктивное сотрудничество с Западом, говоря о политиках из США как о "партнёрах".

Стоун также напомнил, что Россия и Китай, которые сегодня воспринимаются США как "два главных врага", ещё несколько лет назад были союзниками и друзьями Америки.

"Мы упустили эту возможность", — подчеркнул Стоун.