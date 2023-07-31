Shaman рассказал, что чувствует по поводу отклика Путина на его творчество

Певец Shaman (Ярослав Дронов) прокомментировал положительный отклик президента Владимира Путина на его творчество. В беседе с газетой "Известия" артист рассказал, что благодарен такой высокой оценке главы государства.

"Я рад, что Владимиру Владимировичу нравится моё творчество. Спасибо большое за высокую оценку моего творчества. Мне приятно", — заявил певец.

Рассуждая о том, что внимание президента, возможно, может открыть перед ним двери, певец самокритично подчеркнул, что ему нужно просто продолжать работать и верить в себя, так как каждый человек — "кузнец своего счастья".

Shaman также заявил, что сам делает так, чтобы двери открылись: тут главное — "идти до конца". Певец пообещал, что вдохновение не покинет его долгие годы и впереди поклонников ждёт ещё много хитов.