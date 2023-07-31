Shaman рассказал, что чувствует по поводу отклика Путина на его творчество
Shaman признался, что рад одобрению его творчества Путиным
Shaman (Ярослав Дронов). Обложка © YouTube / Shaman
Певец Shaman (Ярослав Дронов) прокомментировал положительный отклик президента Владимира Путина на его творчество. В беседе с газетой "Известия" артист рассказал, что благодарен такой высокой оценке главы государства.
"Я рад, что Владимиру Владимировичу нравится моё творчество. Спасибо большое за высокую оценку моего творчества. Мне приятно", — заявил певец.
Рассуждая о том, что внимание президента, возможно, может открыть перед ним двери, певец самокритично подчеркнул, что ему нужно просто продолжать работать и верить в себя, так как каждый человек — "кузнец своего счастья".
Shaman также заявил, что сам делает так, чтобы двери открылись: тут главное — "идти до конца". Певец пообещал, что вдохновение не покинет его долгие годы и впереди поклонников ждёт ещё много хитов.
Напомним, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин положительно воспринимает творчество артистов на тему специальной военной операции, в том числе новую песню "Мой бой" популярного исполнителя Shaman.