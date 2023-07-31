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30 июля, 22:54

Shaman рассказал, что чувствует по поводу отклика Путина на его творчество

Shaman признался, что рад одобрению его творчества Путиным

<p>Shaman (Ярослав Дронов). Обложка © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=NXreSAXf1V8" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Shaman</a></p>

Shaman (Ярослав Дронов). Обложка © YouTube / Shaman

Певец Shaman (Ярослав Дронов) прокомментировал положительный отклик президента Владимира Путина на его творчество. В беседе с газетой "Известия" артист рассказал, что благодарен такой высокой оценке главы государства.

"Я рад, что Владимиру Владимировичу нравится моё творчество. Спасибо большое за высокую оценку моего творчества. Мне приятно", — заявил певец.

Рассуждая о том, что внимание президента, возможно, может открыть перед ним двери, певец самокритично подчеркнул, что ему нужно просто продолжать работать и верить в себя, так как каждый человек — "кузнец своего счастья".

Shaman также заявил, что сам делает так, чтобы двери открылись: тут главное — "идти до конца". Певец пообещал, что вдохновение не покинет его долгие годы и впереди поклонников ждёт ещё много хитов.

2,5 млн просмотров: Снятый в зоне СВО клип Shaman "Мой бой" возглавил тренды YouTube

2,5 млн просмотров: Снятый в зоне СВО клип Shaman "Мой бой" возглавил тренды YouTube

Напомним, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин положительно воспринимает творчество артистов на тему специальной военной операции, в том числе новую песню "Мой бой" популярного исполнителя Shaman.

Анатолий Симоненко
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